【英超】車路士辭退林柏特　傳PSG前主帥杜慈接任

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-25 20:20

車路士宣布，跟領隊林柏特分道揚鑣。球隊並未公布繼任人選，消息指，巴黎聖日耳門前主帥杜慈為繼任人選大熱。

車路士發表聲明，指出「這是個十分困難的決定，班主及董事局並非倉卒而為。」

球會感激林柏特的貢獻之餘，亦放狠話批評：「可是近期的成績和表現並未符合球會期望，讓球會身處聯賽榜中游而沒有任何明顯進步空間。」

林柏特被車路士辭退。（Getty Images）

聲明又稱，「跟法蘭克一樣的球會傳奇分離從來不易，但經過長期考慮，決定目前球會需要作出改變以改善今季戰績和表現。」

車路士班主艾巴莫域治稱，「這是個相當困難的決定，我跟法蘭克關係極好，對他亦十分尊敬。他是個忠誠而且工作效率十分高的人，可是以目前情況而言，我們相信更換領隊是最佳決定。」他表示，林柏特在球會崇高地位不會因而改變，歡迎他隨時回到史丹福橋，並祝願林柏特未來工作順利。

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+ 4 + 4 + 4

林柏特球員年代效力車路士13年，為球會贏盡各大錦標。他退役後，先在英冠球隊打比郡執教，一季後即被撬回史丹福橋，2019年7月接替意大利的沙利執教車路士。首季他在球會因「禁買令」未能買入新球員情況下，取得英超聯賽第四名，表現予人驚喜。

今季禁令解除，球會以超過2億英鎊買入多名新球員，成績反而不進則退，一眾貴價新兵亦遲遲未能融入球隊，相信均是他被炒主因，結束18個月車路士領隊生涯。

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+ 2 + 2 + 2

球會雖未公布繼任人選，但市場盛傳來自德國的杜慈為新帥大熱人選，估計車路士希望他能提升陣中兩員貴價德國新兵夏維斯及迪姆華拿的表現。

前祖雲達斯主帥艾歷尼和曾效力車路士的舒夫真高，亦為繼任熱門人選。

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