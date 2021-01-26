【行山】九巴研究開新路線往郊遊熱點　例如萬宜水庫東壩、流水響

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-26 12:19

九巴在日前的記者會上透露，會研究可否開設新的臨時路線，前往行山郊遊熱點，例如流水響水塘及萬宜水庫東壩。近期大批市民到流水響水塘觀賞「天空之鏡」，但並沒有小巴或巴士路線直接前往，至於東壩亦只有在假日的下午有小巴服務。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪向傳媒透露，會研究可否開設臨時路線，前往郊遊熱點，如近期大受歡迎的熱點粉嶺流水響及西貢萬宜水庫等。在行山熱潮之下，他表示九巴會製作電子書推廣郊遊。林子豪發現，在假日前往烏蛟騰的275R以及往西貢黃石碼頭的96R，客量都有上升。九巴車務策劃部主管梁領彥指，前往大帽山、西貢等行山熱點的路線，就算在閒日的客量都上升，甚至要開加班車。

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【九巴熱門郊遊路線（按圖放大）】

近期流水響水塘畔的落羽松變紅，吸引大批市民到訪，拍攝水塘的湖光山色及「天空之鏡」。不過，流水響的交通不太方便，除了搭的士之外，只能在粉嶺火車站乘搭前往鶴藪的52B小巴，在中途的流水響道迴旋處下車，之後沿馬路行15分鐘到流水響水塘。

行山路線介紹｜以流水響水塘為起點 編輯推介4條難度低至高路線

如果想入流水響，只能在粉嶺火車站乘搭前往鶴藪的52B小巴，在中途的流水響道迴旋處下車。（顏銘輝攝）

【流水響水塘環塘景致，四周人頭湧湧】

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【1月初周末遊人到流水響行山盛況】

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至於萬宜水庫東壩向來是郊遊熱點，也是麥理浩徑途經的地方。很多山友會以東壩為行山旅程的起點或終點，東壩附近有浪茄、標尖角、西灣山、睇魚岩頂、破邊洲、白腊、花山等行山勝地。不過，東壩的交通不太方便，如果由北潭涌沿馬路行入去，約需2至3小時，而由西貢市中心搭的士入去，車資約需120元。雖然東壩之前增設小巴服務，有9A路線來往北潭涌及東壩，但僅於周日及假期的下午服務。

【西貢行山路線】先登標尖角再看破邊洲 多角度欣賞東壩地質奇觀

東壩的9A小巴僅於假日下午服務。（顏銘輝攝）

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▼按圖看清由標尖角觀景台回到東壩路線▼