新冠肺炎｜九巴︰疫情下日均失近百萬客　部分郊遊線客量不跌反升

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-23 00:00

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，運輸業亦大受影響。九巴表示，綜觀2020年，日均客量按年減少約90萬人次，按年跌約三成；龍運客量更大跌逾五成。市民無法外遊轉本地遊，九巴指，個別郊遊路線客量不跌反升，例如途經新娘潭的275R、往黃石碼頭的96R客量均有增長，成為「疫情下的奇葩」。為方便乘客，九巴除會加強應用程式上的「即時對話」功能，指導乘客如何前往目的地，亦有意研究加設前往郊遊熱點的臨時路線，如近日大受歡迎的粉嶺流水響水塘及西貢萬宜水庫一帶。

另外，九巴早前傳出裁員至少約40人，九巴強調，情況只屬恆常內部檢視人手調節，離職的包括保安、平面設計師及文員。目前雖錄得虧蝕，但過去一年，九巴仍有聘請新員工，並已承諾不會裁減車長人手。至於會否再申加價，九巴強調，2018年已申請加價，認為今年政府「要有個答案」。

九巴車務策劃部主管梁領彥指，2019年九巴日均載客量為290萬人次，但受疫情影響，2去年日均客量大幅降至201萬人次，每日減少近90萬，按年跌約三成。當中第二、三波疫情爆發時，客流量更一度跌至160萬人次水平，在現時的第四波疫情，客量則回穩至約200萬人次，估計或與聖誕節等長假期，市民多外出有關。

梁領彥續指，留意到部分路線受疫情影響跌幅較大，例如元朗來往上水的路線，過去不少市民會從元朗乘九巴到上水，再轉車前往羅湖到內地。但受跨境鐵路暫停影響，該線客流跌約四成。至於龍運方面，他指2019年日均客量為13萬人次，去年則跌至約6萬人次，大跌逾五成。

疫情下市民出行習慣亦有改變，梁領彥指，綜合2020年第四季與2019年數據，發現市民出行的下午繁忙時段提早了一小時，由過往的下午6時至7時，提早至5時至6時。他估計，或與食肆禁晚市等措施有關；而且晚上9時後的客量，跌幅亦較整體大，可超過五成。

擬加開臨時郊區路線 助市民前往郊遊熱點

雖然市民減少出行，不過九巴傳訊及公共事務部主管林子豪透露，部分路線客量不跌反升，例如途經新娘潭的275R，客量大約有一至兩成增長；前往西貢黃石碼頭的96R，客量同樣有上升，形容情況有如「疫市奇葩」。梁領彥亦指，前往大帽山、西貢等的郊遊行山路線，即使非假日，客量都有上升，甚至需要加班。

有見郊遊人數上升，林子豪表示，九巴會製作電子書推廣郊遊，並會加強九巴應用程式內的「即時對話」功能，成立內部支援小組，協助解答市民乘車問題。梁領彥指，當中不少員工為「交通迷」，可以提供各種前往目的地的建議，包括九巴以外的選擇，方便市民。林又指，會研究可否開設臨時路線，前往郊遊熱點，如近期大受歡迎的熱點粉嶺流水響及西貢萬宜水庫等。

▼1.9「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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林子豪續指，由於去年整體客量錄得跌幅，九巴今年將有虧蝕。對於近期遭踢爆曾裁員約40人，林承認近日的確有保安、平面設計師、文員等崗位職員離職，但強調措施只屬恆常內部檢視人手調節，形容「有啲人，譬如個工種唔再適合啦」。他續指，九巴去年仍有聘請逾百名新員工，並承諾「車長係唔會郁」。

對於會否再申請加價，林子豪表示，九巴2018年9月已提交加價申請，但至今仍未獲批。他續指，疫情期間多條小巴線、天星小輪都已獲准加價，認為政府「要有個答案」。他又稱，政府資助港鐵提供八折優惠的安排，或令市民習慣轉乘港鐵，坦言對其他公共交通機構亦是一大挑戰。

另外，農曆新年將至，九巴將於周日（24日）起，陸續在全港近一百個地點，包括九巴大型巴士總站、轉車站等，派發100萬套牛年賀年揮春。九巴亦製作通訊軟件Signal和WhatsApp版的九巴仔賀年動態貼圖(stickers)，將於周一（25日）開放下載，詳情可留意九巴Facebook專頁。