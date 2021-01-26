【01球評】車路士領隊份工好難做　注定不只林柏特一人有此下場

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-26 19:37

林柏特，一個球迷細細個就聽過的名字。一見到他就想起車路士，由他帶領藍軍看似是絕配，其實只是個美麗的誤會。 由他再次踏入史丹福橋球場一刻開始，就是一個賭局。

林柏特球員年代為車路士贏盡球會錦標，掛靴後考到教練牌即獲英冠球會打比郡聘約。一季之後，「嘩！機會嚟喇飛雲」，他曾立下不少汗馬功勞的車路士，竟然找他「回家」。童話故事一樣的鋪排，難道可以說不？根本無可能。

車路士當初之所以找上林柏特，全因球會被歐洲足協頒下「禁買令」，加上陣中頭號球星夏薩特離隊，無論形勢上或形象上均十分不利。落難時刻一眾頂級名帥當然不會願意到車路士「捱世界」兼整花張CV，一年時間話短唔短，話長唔長，與其花錢請「外人」，倒不如找個自己人回來讓球迷開心一下。泰利在維拉當副手，林柏特在打比郡已有一隊經驗，捨他其誰？

反正不能買人，就放手讓林柏特玩一下。由一開始，根本沒有對他抱有多大期望。

林柏特在車路士最壞時刻回史丹福橋共患難。（Getty Images）

一切由「西太后」開始

智商高達150的林柏特沒可能不知道風險多大。他是個只有一年經驗的「新牌仔」，越級挑戰英超球隊，而且有名是「領隊墳墓」的車路士，成功機會簡直是九死一生，但他決定博一鋪。

沒有期望，就沒有失望。好聽的就是「患難見真情」，林柏特起用美臣蒙特、譚美阿巴謙等大量青年軍，踢出悅目的進攻足球，即使表現不太穩定，後防亦頻頻失球，在種種劣勢下仍力保英超聯賽前四名，延續蜜月期。得到喜出望外的成績，不一定是好事，因為他的女上司，更成為「催命符」。

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實權只在一人之手

領隊職銜看似一人之下，實際在球會架構之中也只是打工人一名。林柏特對上有一眾負責球會營運和決策的不同名目總監和董事，董事局之上，還有班主艾巴莫域治。直白地說，他只是個負責帶隊的執行者，毫無實權可言。

車路士或許只是艾巴莫域治的昂貴玩具，這個靠石油生意致富的俄羅斯富豪，在人生路不熟的英國，亦要派出親信睇實隊波，那個人就是人稱「切爾西太后」的格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）。她1997年自莫斯科國立大學畢業後就跟在「油王」身邊，到2003年老闆買入車路士後移居倫敦，幫艾巴莫域治「睇實盤數」，專責球員買賣和合約，一步步晉身為董事局成員和行政總裁，成為球會真正一人之下的重臣。

球會上下沒有人夠膽得罪這位「西太后」，可是林柏特一開始就跟她「八字唔夾」。

【車路士真正一人之下的西太后】（按圖放大）

林柏特與西太后恩怨情仇

球員生涯後期，林柏特不斷放風希望續約，可是「西太后」一直不願首肯。格諾芙斯基雅向來堅守30歲以上老將只續一年合約的習慣，2013 年林柏特已屆35歲，她原先無意放行，惟球會終在球迷聲音和壓力下改變主意，跟「林伯」續約一年。

林柏特2014年離開車路士後，表面加盟美職聯球隊紐約城，實際上轉投同一老闆旗下的曼城，同年9月兩軍對壘，林柏特後備上陣為曼城攻入逼和車路士一球，當時任教藍軍的摩連奴加上精警的一句：「一個愛情故事的終結（The love story is over）」，亦令「林伯」2019年夏天執掌車路士帥印帶點意外。

林柏特上任後，首季交出驚喜成績，可是據體育網媒《The Athletic》報道，他對門將阿列沙巴拿加的處理，惹來格諾芙斯基雅不滿。需知道，Kepa是她以破門將世界紀錄的7160萬英鎊轉會費引入，贏得歐霸的沙利或多或少亦是因為搞唔掂他被炒，Kepa因失戀狀態低迷，林柏特「未能鼓勵Kepa令他重拾信心」，反而向上司格諾芙斯基雅和球隊技術發表現顧問施治求助，種下他跟「西太后」不咬弦禍根。

林柏特對Kepa的處理，被指成為他被炒的禍根。（Getty Images）

【車路士2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

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注定被炒的結局

《The Athletic》指出，林柏特不斷要求會方買入身價8000萬英鎊的韋斯咸中場迪格蘭賴斯，是令「西太后」對他失去耐性的另一原因，加上陣中有球員投訴林柏特領軍「缺乏戰術指導」，經常指示球員落場「自由發揮」，終令他烏紗不保。

上述傳言無論真假，對林柏特在球會命運其實不會有大影響，因為由一開始，他的任務就是作為一年「禁買令」過渡期的棋子。他想買的人，「西太后」非但沒有理會，還用上同等價格買入德國中場夏維斯，加上迪姆華拿、薛耶治、芝維爾等貴價貨，足足花去2.3億英鎊買人。第一季得第四，加入一班新血後，Target自然更高，故成績好反而成為他的催命符。

林柏特有一個唔睇佢台戲的「阿姐」，在球會舉步維艱，艾巴莫域治麾下的車路士更從來不知耐性為何物，油王2003年入主17年多以來，不計韋健士和賀蘭特兩位看守領隊，亦已13度易帥，一個個贏得歐聯或英超的功勳領隊個個劫數難逃，林柏特被炒一開始已是注定的結局。

【車路士下任領隊熱門人選】（按圖放大）

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車路士眾將感謝林柏特：（按圖進入）