【英超】林柏特被車路士辭退後首開腔　傳拒絕跟球員說再見

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-26 12:53

車路士一代傳奇林柏特重返史丹福橋執掌帥印有個好開頭，卻沒有好結局，18個月任期告終。他被炒後透過聲明表示，能執教在他人生中十分重要的車路士是無上光榮。 外界對他被辭退的原因眾說紛紜，消息指他周一曾有機會跟球員說再見，惟林柏特斷然拒絕。

林柏特先感謝球迷過去18個月支持，並指出，「當我上任時，已清楚知道球會面前的挑戰有多艱難。」

「我為我們的成就感到自豪，一班由青年軍升上一隊的球員表現如此出色，亦令我很驕傲。他們是球會的未來。」他對今季未能獲得更多時間帶領球隊提升上下一個水平感到失望，惟感謝班主艾巴莫域治、董事局成員、球員、教練團隊和球會每一個人的付出和努力，並祝願球隊和球會未來取得成功。

林柏特的聲明大方優雅，可是英國傳媒消息指出，他被炒當天曾有機會跟球員道別，卻拒絕那樣做。

林柏特離任前被指拒絕跟球員道別。（Getty Images）

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拒絕跟球員道別

英國傳媒報道，林柏特英國時間周一（25日）被炒當天早上9時，跟球會主席畢克（Bruce Buck）及行政總裁格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）開會，為時30分鐘的會議中被知會解任消息，並會在會議後向外公布易帥一事。

據悉會議的氣氛「嚴肅而傷感」，會方提出可在當天下午的球隊操練時，讓林柏特在Cobham訓練基地跟一眾球員說再見，可是提議被林柏特拒絕，寧願獨自孤身上路。

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離任原因眾說紛紜

從車路士周一發布林柏特的離任聲明中，明確指出「成績不似預期」為易帥原因，不過英國傳媒盛傳的版本，是林柏特跟人稱「西女人」的行政總裁格諾芙斯基雅鬧不和，「死因」包括在門將阿列沙巴拿加一事處理不當、不斷要求買入韋斯咸中場迪格蘭賴斯等，終令「阿姐」失去耐性，決定手起刀落將他辭退。

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