【英超】奧巴美揚缺陣19歲沙卡閃耀　阿仙奴復仇反勝修咸頓

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-27 13:40

阿仙奴否極泰來？他們作客3：1反勝修咸頓，報卻英足盃出局的一戰之仇，近6場聯賽錄得5勝1和的佳績，暫升上第8位。新星布卡約沙卡保持勇態，貢獻入球及助攻各一，更被英格蘭名宿里奧費迪南稱讚他已經是阿仙奴的領袖球員。領隊阿迪達賽後表示，新援即將加盟，他們接近從皇家馬德里借入「挪威神童」馬田奧迪加特。

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阿仙奴之前在英足盃被修咸頓踢出局，當地時間昨晚（1月26日）的聯賽，他們再訪修咸頓，開波3分鐘角球失守，被史超活岩士唐攻入，落後0：1。雖然隊長奧巴美揚因個人原因缺陣，但阿仙奴馬上反撲，格列沙加送上直線，尼高拉斯比比射入，在8分鐘追平1：1。

數今場表現最好的球員，相信是19歲中場小將布卡約沙卡。在39分鐘，拿卡錫迪斜傳，沙卡用速度擺脫積基禾堅斯，再扭過門將阿歷士麥卡菲，為阿仙奴半場射成2：1。這是他今季第5個聯賽入球。沙卡賽後有講到這個入球，原來他跟拿卡錫迪早有計劃，他說：「我賽前就跟他講過，他一控到波，我就會從後方跑入去，原來他有聽到及跟住做！我們製造了這個入球，我很開心。」

換邊後，沙卡投桃報李，傳中予拿卡錫迪射入，最後阿仙奴反勝3：1。沙卡過去6場英超上陣，製造了6個入球，分別錄得4個入球及2次助攻。

沙卡助攻拿卡錫迪射成3：1。（路透社）

沙卡表現活躍，傳射皆有建樹。英格蘭名宿里奧費迪南在評述中大讚沙卡，他逆：「沙卡的技術以及他成熟的踢法，令我留下深刻印象。」被問到沙卡已是否阿仙奴的領袖球員，里奧答：「從表現角度出發，對的。其他資深球員看到他的表現及貢獻，肯定會說『希望他在球隊之中』。他的貢獻比大部分隊友多，難掩鋒芒，我覺得阿迪達肯定清楚他的價值。」里奧補充，沙卡左右腳的腳法均衡，場上的判斷遠比他的年齡成熟，又可以勝任多個球員，近期更見到他的表現穩定地處於高水平。

阿迪達透露，阿仙奴快將簽入奧迪加特。（路透社）

沙卡賽後很謙虛，多謝領隊阿迪達的安排，他說：「可以為阿仙奴上陣，我已經很高興。這是我的夢想，所以我在場上充滿激情。領隊的安排清晰，給予我自由度，讓我在進攻場區自由發揮，我十分開心。」

阿仙奴聯賽兩連勝，近6輪取得5勝1和的佳績，氣勢如虹，排名述慢慢從聯賽榜下半版攀升，暫時以30分排第8位，離前4名只差5分。阿迪達賽後表示，快將從皇馬借入中場奧迪加特。他說：「我覺得這宗轉會接近完成了，但還未完成。我現在這裏，過去幾小時未能跟伊度及球會溝通，未知最新進度。不過，我們十分樂觀，可以完成這宗轉會。」

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