【足球轉會】連格轉會無人講自己講　自爆執行李投韋斯咸好事近

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 15:05

連格在「紅魔大雪櫃」，今季苦無上陣機會，坐足半季冷板後，如今有望走出「雪櫃」，傳出投奔韋斯咸與主帥莫耶斯合作。這名曼聯翼鋒在個人社交網站上載一張行李的相片，並配上「#HammerTime」，看來走出雪櫃不是夢。

連格早前與曼聯啟動續約條款，「連美斯」今季在曼聯上陣機會接近零，英超未曾披甲，僅3次於盃賽中上陣，成為曼聯的「冷板王」。連格作為職業球員，當然不希望「有得睇，無得踢」，故此「連美斯」亦要為自己的足球生涯作打算，希望出走尋求上陣機會。

連格傳解凍投莫耶斯懷抱 韋斯咸靜靜地起革命

連格今季僅上陣3場，離開曼聯才可取得更多上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

英超第20輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英國傳媒早前盛傳不少球會包括紐卡素﹑西布朗及韋斯咸亦有意招徠連格，這名28歲的翼鋒只對「鎚仔幫」有興趣，將與前曼聯主帥莫耶斯合作。曼聯與韋斯咸接近達成協議，外借半季，《天空體育》透露這宗轉會包括借用費及連格薪金，價值超過300萬英鎊。

連格在曼聯長期板冷板，唯有出走尋求上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

連格離隊風聲愈吹愈行，曼聯及韋斯咸方面確認任何事情，「咁大件事無人講就我講」，「連美斯」在個人Instagram自爆與韋斯咸好事近，上載一張充滿行李的相片，並配上「#HammerTime」的字句，與確認自己加盟「鎚仔幫」沒有太大分別。根據《天空體育》消息，連格完成體檢後，便可正式成為韋斯咸的一員。

倘若連格正式轉投韋斯咸後，一直希望踢「10號位」的他，將與蘭仙尼及賓華馬爭奪進攻中場位置。

連格社交網站自爆即將轉會。（連格Instagram截圖）

記起「HammerTime」，隨即想起F1的7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton），不時在無線電聽到這句說話。咸美頓的比賽工程師邦寧頓（Peter Bonnington）現身說法，「HammerTime」就是咸美頓「開工」的時候，加速向前超越對手，而「Ham」亦有咸美頓的意思在內。

「Hammer Time」亦是咸美頓的暗語。（資料圖片／Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）