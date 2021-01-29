【足球往事】里奧費迪南見證C朗蛻變　因沉迷騷腳法被神鋒嘲諷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 19:41

當代球王之一的C朗拿度，在皇家馬德里登上事業高峰，奠定球王的地位。C朗效力曼聯的6年對他的足球生涯甚有幫助，曾與他做隊友的里奧費迪南表示，能夠見證C朗的進化史是榮幸，並指一名神級箭頭對C朗的幫助甚大。

即將36歲的C朗拿度，如今效力祖雲達斯依然交出高效率的表現，今季15場聯賽交出15個入球，射手榜高踞榜首傲視群雄。

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即使即將36歲，C朗在場上的表現依然。（資料圖片／Getty Images）

沒有當年在曼聯的C朗，或許沒有今時今日的C朗，在時任曼聯領隊費格遜的調教下，為他日後的成功打好基礎。昔日C朗的曼聯隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand），早前憶述當年與C朗共事的日子，有幸見證C朗由一個「扭扭樂」的男孩，離隊之時已成為一隊的孭飛人物。

C朗當年在曼聯的6年成長不少，為他日後的成功奠下基礎。（資料圖片／Getty Images）

加盟曼聯初期的C朗，經常展示其純熟的腳下功夫，好腳法的另一面就是控球時間太長。里奧費迪南憶起在曼聯的訓練片段，C朗也喜愛在練習時展示其腳法，他最記得一次練習的片段，C朗因迷戀展示腳法而被前輩斥責，「當年一次練習時，他（C朗拿度）在邊路推進，並一味掛住不斷插花，而雲尼斯達萊在禁區內有空位，但C朗未有傳球，『雲佬』嬲到爆，他不斷高呼，並直言『他（C朗）不應在球場，他應該在馬戲團』」。

C朗與「雲佬」共事時，里奧大爆曾因展示腳法而被罵。（資料圖片／Getty Images）

C朗被罵後，大感不解，當時的C朗只得18﹑19歲，里奧直言不少年輕球員受到挫折後，便會失去信心，惟他未有就此被打擊，「C朗被斥責後，隨即反省自己，或許雲尼斯達萊的說話沒有錯，這刻證明他並非池中物。」

「雲佬」一罵驚醒夢中人，當雲尼斯達萊在2006年夏天離開曼聯，C朗極速成長，由一名熱愛盤扭的「小屁孩」，變成一名踢法更加成熟的頂級球員，及後與朗尼等球員為曼聯闖上高峰，贏得英超三連冠及歐聯錦標。里奧有幸見證球王的蛻變過程，「只是幾年時間中，C朗由小孩子變成大人，如何憑自己對訓練有正面影響，我有幸目睹這一個過程」。

里奧直言有幸見證C朗的蛻變史。（資料圖片／Getty Images）

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