羽毛球︱戴資穎復仇成功挫馬蓮年終賽第三度封后　安賽龍意外落敗

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-31 22:44

一連三站在泰國上演的世界羽聯（BWF）巡迴賽事，女單「一姐」戴資穎連續兩站在決賽不敵馬蓮飲恨，來到最後一站的年終賽，惡夢幾乎再度重演。 幸好她在落後一局劣勢下打出鬥志，成功在決勝局從後反超前來一場逆轉勝，第三度年終賽封后。男單方面，一對丹麥好手對壘出現意料之外戰果。

中華台北球后戴資穎來到泰國後，受身體狀況影響，遲遲未能發揮最佳水平，比賽期間失誤大增。即使連續兩站晉身決賽，均被西班牙球手馬蓮（Carolina Marin）以2：0橫掃。

到了今天上演的第三站兼年終賽決賽，她再次遇上馬蓮。第一局小戴已受制對手的強勁抽擊和快速變向處於下風，加上不時有失誤，以14：21先失一局。落後下戴資穎第二局一開始便採取主動，頻頻搶分，以21：8強勢扳平。

好戲在後頭，決勝的第三局戴資穎一度落後12：16，如果再失一分便很難追。

連續兩站敗在馬蓮拍下，戴資穎在年終賽終於吐氣揚眉。（Twitter@BWF）

【戴資穎三戰馬蓮終獲勝】（按圖放大）

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戴資穎：「泰國三站，下班～」

關鍵一分馬蓮再次大力擊球，小戴盡力一擋，馬蓮嘗試再次扣殺卻不過網，成為比賽轉捩點。小戴喘定後連追多分，此時輪到馬蓮手軟，她在局尾曾19：17領先，結果連番失手反將決勝分送給戴資穎，最後一分她錯誤判斷羽毛球出界，小戴以21：19再下一城，成功報卻連續兩站決賽落敗之仇，第三度獲得年終賽冠軍。

賽後小戴感謝她的團隊跟她在泰國一起努力一個月，經歷三個比賽，決賽幾經峰迴路轉，她感慨：「終於在最後最後，撐過來了！！」並感謝球迷一直相陪，風騷地加上一句：「泰國三站，下班～」除了她之外，中華台北的男雙組合王齊麟／李洋同樣晉身決賽並順利擊敗印尼組合封王。

羽毛球・泰國賽｜安賽龍連奪三站1000賽冠軍 馬蓮再挫戴資穎封后

戴資穎上載跟隊友和團隊的合照。（Instagram@taitzuying）

安頓臣成功「屠龍」

同日上演的男單決賽，由一對丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）和安頓臣（Anders Antonsen）內訌。23歲的安頓臣世界排名較師兄安賽龍還要高出一位，可是兩人對上5次碰頭，安賽龍3勝2負稍為佔優，加上安賽龍自去年全英賽開始連奪三站超級1000巡迴賽冠軍，在這個受疫情影響的賽季已經379日未嘗一敗，狀態和士氣均正處高峰。

不料比賽下來安頓臣以21：16先取一局，第二局以5：21被安賽龍追平。決勝局雙方咬得很緊，安賽龍抽擊力強，安頓臣打法靈活變線快，二人打成16：16、17：17平手，局尾安頓臣表現較平穩，決勝分安費龍打失，安頓臣以21：17封王，他難以置信得跪在地上。

【泰國站有趣重溫：吳柳螢的隔離生活】（按圖進入）