羽毛球・泰國賽｜安賽龍連奪三站1000賽冠軍　馬蓮再挫戴資穎封后

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-24 19:58

泰國公開賽第2站決賽日，世界排名第4的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）與排名低39位的隊友維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）合演同隊「內鬥」，最終安賽龍以直落兩局擊敗後繼無力的維汀哈斯。 女單的西班牙球手馬蓮（Carolina Marin）連續兩站都在決賽擊敗戴資穎奪冠，令兩站泰國賽除女雙之外，冠軍都落在同一球手或組合手上。

二人在賽前曾5度交手，安賽龍以3勝2敗稍佔優，他在今站以一局不失強勢再闖決賽，力爭泰國賽兩連冠。然而34歲的維汀哈斯在今站發揮超水準，連挫世界排名第20的李卓耀和第3的安頓臣晉級，相隔7年，再一次晉身世界羽聯（BWF）超級1000分系列賽決賽。

上站冠軍安賽龍愈戰愈勇，今站一局不失下闖入決賽。（GettyImages）

首局二人勢均力敵，領先的安賽龍被對方以多拍來回後追成3：3。前者其後攻擊速度明顯提升，在被扳平後回敬6：0攻勢，下半局他趁維汀哈斯失誤偏多，再拉開到15：7，前者在末段再度加速猛攻，首局力壓隊友以21：11先拔頭籌。

在4強力剋安頓臣的維汀哈斯在今戰陷入劣勢，第2局一度落後0：8。（GettyImages）

體力透支 維汀哈斯完敗

次局維汀哈斯仍未能跟上節奏，更被安賽龍多次以速度殺球和近身球得分，毫無還擊之力的他更不時打球出界，後段亦疲態盡現，一次救球後疑似受腰傷而需在場邊治理。當時他已落後至7：18，回到球場後也未能全力應戰，最終安賽龍以21：7再勝一局，連續兩站封王。

今站亦是安賽龍自去年3月的全英賽以來，連續3站「超級1000賽」奪冠，下周三（27日）展開的年終賽，在其「天敵」桃田賢斗缺陣下，亦被視為冠軍大熱門。

Outclassed in every way possible! 😅@viktoraxelsen you’re insane! 💪🏻



Little disappointed I could not fight until the end, but I tried everything today - it was an impossible task!



What a week though. Happy and proud to be back playing at this level and hungry for even more!🤩 pic.twitter.com/owV6FL6p75 — HK Vittinghus (@hkvittinghus) January 24, 2021

哈汀維斯相隔7年才再闖世巡賽決賽，雖然慘敗收場，但從他賽後於twitter上發文，仍可感受到他的喜悅：「從各方面而言，都輸得很徹底！安賽龍，你真是瘋的！」他坦言對於末段受傷而未能全力打到最後「有點失望」，但自己已用盡方法對抗安賽龍：「但那是不可能的事。」他最後又道，整個星期的比賽都不輕鬆，但仍為自己重返高水平感到「開心又驕傲」：「很渴望繼續在這水平作賽！」

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戴資穎在第2局雖救回4個賽末點，最終仍以局數0：2失冠。（GettyImages）

「一姐」戴資穎連續兩站失冠

世界排名第一的戴資穎在上周決賽過敏呼吸不順，狀態不佳下以直落2局不敵西班牙前球后馬蓮失冠。她在今站重新調整狀態後，殺入4強僅失一局，並且在16強獲勝後，完成世界羽聯（BWF）女單400勝的里程碑。今場決賽再遇馬蓮，這名2016里約奧運金牌得主，在泰國一局不失，狀態大勇，戴資穎在賽前曾表示對馬蓮的首要目標，是控制無壓力下犯錯的次數。

戴資穎在首局試圖不讓對手主導賽事，二人曾5度平手，戴資穎挾領先優勢進入技術暫停，但換邊後馬蓮連攻6分反超前，戴雖救回兩個賽末點，惟馬蓮仍以21：19先贏一局。

戴資穎VS馬蓮決賽精華片段：

HIGHLIGHTS | Who would come out on top in a repeat of last week’s final? World No.1 Tai Tzu Ying or Olympic champion @CarolinaMarin.#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/T2W3JCp2Dc — BWF (@bwfmedia) January 24, 2021

第二局世界排名第6的馬蓮乘勝追擊，初段已領先4：1，戴資穎偶有掛網失誤，儘管她以對角快切得分，但馬蓮一口氣連取5分後，仍陷入落後8：17困境。一直領先的馬蓮在戰至20：13時，戴資穎再次救回4個賽末點，不過最後一分馬蓮在34次來回板後，因戴資穎回球落網，前者終以21：17結束今場48分鐘激戰。

【吳柳螢的隔離生活】