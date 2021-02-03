【英超】曼聯大開殺戒9球狂勝修咸頓　追平英超史上大勝紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-03 08:09

曼聯在周二晚英超大開殺戒，主場以9：0大勝最後9人應戰的修咸頓，追平英超史上的大勝紀錄。曼聯今場有雲比沙卡、拉舒福特、卡雲尼、麥湯米尼、般奴費南迪斯、丹尼爾占士各建一功，安東尼馬迪爾梅開二度，加上對手的一個烏龍球。修咸頓開波初段即有中場小將贊基域斯踩麥湯米尼領紅，大部分時間10人應戰，到完場前更有中堅碧拿歷克輸12碼兼被逐。

最影響今場局勢的一幕在兩分鐘出現，修咸頓的19歲中場贊基域斯與曼聯中場麥湯米尼爭波時，踩中對方，直接領紅被逐，修咸頓在早段便要10人應戰。曼聯左閘勞基梳爾十分搶鏡，屢次在左路發難，到18分鐘，他在禁區角斬入去，遠柱的右閘雲比沙卡一射入網，打開今場大勝的序幕。

25分鐘，同樣來自梳爾的策動，他在左路推進，入到禁區後傳予格連活特，後者傳中，造就拉舒福特射成2：0。3分鐘後，修咸頓有次破蛋機會，但禾特普斯的罰球被迪基亞撲出底線，這是「聖人」今場唯一一次中目標攻門。

數今場最「黑仔」的球員，相信是修咸頓中堅碧拿歷克，他經歷了在球場上可以發生的3大不幸事件。在34分鐘，拉舒福特傳中，碧拿歷克解圍，但將皮球踢入自己網窩擺烏龍，曼聯拉開到3：0。39分鐘，梳爾又送出助攻，高波傳中，卡雲尼頭槌頂入，曼聯半場遙遙領先4：0。

半場後，曼聯領隊蘇斯克查即作出兩個調動，派安東尼馬迪爾及雲迪碧克入替卡雲尼及勞基梳爾，原本踢中場的費特洛迪古斯移去客串左閘。換邊後，修咸頓刻意死守，擺出5人防線及4人中場，任由曼聯圍攻，雖然控球比率曾至九一之比，曼聯沒有什麼辦法撕破這個鐵桶陣，只能不斷壓住半場控球。再者，在53分鐘，修咸頓更有次機會，查阿當斯窄位勁射破網，以為可以破蛋，但視像助理裁判（VAR）指查阿當斯越位在先，入球無效。

踢到69分鐘，曼聯再在修咸頓的防線找到缺口，在上半場稍為失色的般奴費南迪斯挑傳入禁區，馬迪爾心口一控，轉身抽射入網，曼聯贏到5：0。兩分鐘後，格連活特射門被撲出後，皮球落在禁區外，麥湯米尼第一時間遠射攻門得手，曼聯派了半打光蛋。

修咸頓在73分鐘再有次破蛋良機，列特文在禁區內吸引了曼聯防線注意，傳中予無人看管的查阿當斯，但後者一腳炒高。83分鐘，馬迪爾在禁區內面對龍門，首先觸球，之後碧拿歷克才趕到，將他踢低。球證親自翻看慢鏡片段，判曼聯獲得12碼，碧拿歷克被罰紅牌，修咸頓要9人應戰。般尼費南迪斯操刀射入12碼，曼聯拉開到7：0。

雖然已經接近完場，但曼聯未有放軟手腳，馬迪爾在90分鐘接應傳中，攻入今場個人第2球，到補時3分鐘，般奴費南迪斯頭槌頂入中路，丹尼爾占士門前輕鬆射入，最終曼聯以9：0大勝修咸頓。

曼聯9球大勝後，以44分仍排第2位，他們今季聯賽錄得46個入球，暫列英超入球榜首，而得失球差亦上升至+19。

這是英超史上第3次出現9：0的比數，有趣的是，曼聯及修咸頓都不是首次參與9：0的比賽。曼聯在1995年在主場曾以9：0大勝葉士域治，創出英超最大差距的勝仗紀錄。在上季，修咸頓試過主場慘吞李斯特城9蛋，換言之，這是修咸頓連續兩季都試過被大炒9球。

此外，曼聯今場有7名球員入波，這是英超史上第2次有球隊做到，上次是2012年車路士8：0大勝維拉，當年車路士有伊雲洛域、大衛雷斯、費蘭度托利斯、林柏特、夏薩特及奧斯卡杜斯山度士各入一球，拉美利斯梅開二度。