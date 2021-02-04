【行山】遊人逼滿大枕蓋賞吊鐘花　中年女山友上山路上暈倒不治

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-04 19:34

西貢大枕蓋今早發生致命行山意外，一名中年女子在上山途中感到不適，暈倒昏迷，由飛行服務隊直升機送院，經搶救後證實不治。 今早到大枕蓋行山的山友表示，事發地點在萬宜坳登大枕蓋的途中，估計女事主行了約三分一登山路後出事。

有目擊的山友表示，女事主並非獨個兒行山，有親友陪伴；事發地點並非在險要位置，而在正常的登山路徑上。目擊者也不肯定女事主是心臟病發還是中暑。親友報警後，多架消防車、救護車及警車趕到西貢大網仔路、西灣路及萬宜路的路口，多名消防員及救護員沿護土牆的行山徑上山。目擊者見到消防帶同擔架上山，但最後女事主由飛行服務隊直升機救走送院。

更多事發詳情：賞吊鐘花熱點 中年女子西貢大枕蓋行山不適 直升機送院不治

【山友向記者分享早上消防上山救人的照片】

由萬宜坳上大枕蓋的山徑全長1.7公里左右，由約90米高的萬宜坳，攀升至408米的大枕蓋山頂，大概需要行個半小時。

這段山徑可分為兩部分，頭500米上攀到200米高的漁護署新建觀景位置，這段山徑明顯有修葺過，最初的是石屎梯級，接下來的斜路則鋪有木級，並設有防止水土流失的設施；至於由觀景位置到大枕蓋山頂的1.2公里是全天然山徑，碎石頗多，路面凹凸不平。

【由萬宜坳上大枕蓋的路況】

+ 12 + 12 + 12

整段路以上山為主，極少樹蔭，沿路曝曬，而且記者今日經過此路時，發現風勢很弱，感覺悶熱。目擊者估計，事發地點在萬宜坳登大枕蓋約三分一的路上，過了漁護署新建的觀景位置，已進入全天然山徑。有目擊者表示，除了女事主外，還要見有其他行山人士不適，例如有人嘔吐。

行山人士離開大枕蓋山頂，前往賞花區。（顏銘輝攝）

近期吊鐘花盛開，西貢大枕蓋更是賞花勝地，儘管今日是閒日，但上落山的遊人絡繹不絕。由萬宜坳上大枕蓋的路上，吊鐘花不多。賞花的遊人攀過山頂後，落到山頂後的一片小高原，那裏已經被遊人踩出蜘蛛網般小徑，花多人更多。

至於由大枕蓋落鹿湖郊遊徑的路上，兩旁亦有不少盛開的吊鐘花，但這條路亦多碎石，記者遇見一名穿普通波鞋的女士在斜路上滑倒，幸無大礙。

【大枕蓋上的賞花盛況】

+ 8 + 8 + 8

香港攀山總會山藝委員會主席吳銨洋亦指，整段路幾乎沒有樹蔭，上斜較為辛苦。他建議：「在疫情期間甚少做運動的朋友，可以在路線選擇上，不要行些太辛苦的，例如大枕蓋要上斜，路線較為辛苦，最好先選擇一些較輕鬆的路線去行。」

路上遇見一名滑倒在地上的行山人士，她穿的是普通Nike波鞋。（顏銘輝攝）

對於習慣行山做運動的朋友，本身是山藝教練的吳銨洋亦建議由萬宜坳開始上山時，緩步行會理想，他說：「頭段上斜幅度較大，行慢一點較好，不要用心急趕路的節奏。」他亦提醒近期氣溫回暖，行山時要注意天氣，「尤其這兩個星期很熱，日頭已經好有夏天的感覺。」