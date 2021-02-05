【行山】謝芷倫連日分享龍脊郊遊路線　歌連臣角「大電視」超搶鏡

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-05 19:31

在《愛・回家之開心速遞》中飾演林美香（Mandy）的女藝人謝芷倫日前到龍脊行山，落山前還到海邊到訪外號「大電視」的歌連臣角探射燈碉堡，飽覽浩瀚和無邊無際的大海。不過，她發現碉堡的上蓋有坍塌跡象，勸大家不要行上碉堡頂影相。

謝芷倫連續3日在Instagram分享她的行山旅程，她由土地灣起步，行上284米高的打爛埕頂，經過享負盛名的龍脊，俯瞰石澳的景色。之後，她沿哥連臣山段的港島林道行，再接砵甸乍山郊遊徑。到馬路後，她見時間尚早，未有馬上落山，而是沿哥連臣角道向東行，轉行小徑落到海邊，探索歌連臣角探射燈碉堡。她那天行了10公里，花了4小時。她表示行了很多樓梯，「完全feel到鍛鍊緊大髀同臀部。」

【謝芷倫分享行完龍脊再去「大電視」照片】

在謝芷倫這次行山旅程當中，最令她留下深刻印象的，相信是「大電視」歌連臣角探射燈碉堡。走進碉堡內，望出去大海，就像在一部超廣角大電視觀看海景，故被稱為「大電視」，成為不少山友的郊遊探勝熱點，而謝芷倫亦在網上分享了多張在「大電視」打卡的照片。

Hikipedia帶你小西灣出發去歌連臣角探射燈碉堡：黑角頭快閃探險 一小時睇盡隱世碉堡加高清「大電視」

由小西灣行到歌連臣角碉堡沿路風景：（按圖放大）

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雖然這裏景色獨特，但謝芷倫提醒，這座碉堡有危險性，她寫：「探射燈碉堡上邊已坍塌，所以唔好行上去影相，歷史文物要好好保育，而且有危險性。」其實，這個位置本身有兩座「大電視」碉堡，但其中一座已經在2018年被颱風山竹摧毀，而現時尚存的一座，前端頂部亦已被壓碎。

行山前先了解行山禮儀：

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