本地足球｜陳偉豪轟政府建球場俹簁　兩個五人場面積竟差逾三倍

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-05 23:00

香港足球代表隊前隊長陳偉豪今日（5日）在其Facebook專頁，怒轟位於九龍城的石鼓壟道遊樂場五人硬地足球場不合規格。 翻查康文署在2020年就五人硬地足球場的統計數字，可以發現令人訝異的數據。

陳偉豪今日分享一幀石鼓壟道遊樂場內兩個五人硬地足球場的照片，寫道：「個點頭（球）位置喺個中圈入邊呀大佬」、「小學生去踢都嫌佢細」，又批評道：「你整個球場出嚟究竟係純粹為找數？定係找數之餘亦希望可以推動到足球發展？」

陳偉豪在Facebook專頁怒批石鼓壟道遊樂場五人足球場的設計。（陳偉豪 Chan Wai Ho Facebook截圖）

翻查康文署在2020年公布的「康樂及文化事務署轄下硬地足球場一覽表」，當中「五人硬地足球場」一項，可見全香港共有55個五人硬地足球場，遍布16個區議會分區。然而，55個五人硬地場當中，只得8個場地尺寸符合「國際足協國際性比賽標準」（即長38至42米、闊20至25米），達標率僅得14.5%。

全港五人硬地足球場尺寸資料一覽（按圖放大）：

達國際賽標準球場不足1成半 面積相差可逾3倍

47個「不符合國際足協國際性比賽標準」的五人場當中，有39個達到「國際足協非國際性比賽標準」，即長25米至42米、闊16米至25米，兩項標準皆不符合的球場則有8個。

55個硬地五人場當中，場地尺寸之間存在極大差異，以最小的電照街遊樂場五人場（20米 X 15米，面積300平方米）與最大的慈雲山邨配水庫遊樂場五人場（42米 X 25米，面積1050平方米）比較，同是五人足球場，兩者長度相差逾1倍、面積更有逾3倍差異，似乎會教用場市民無所適從。

陳偉豪轟康文署起場只為找數 「完全是浪費資源」

陳偉豪回應《香港01》時，直指康樂及文化事務署興建球場時欠缺長遠計劃：「所有數據都是為了『找數」，起球場原意是什麼？純粹是答應了每年要起幾多個場，起了就算。康文署覺得市民踢波做運動，球場有場、有龍門、有界線就OK了，可說是不專業，也是國際笑話。」

他在專頁中提及的石鼓壟道遊樂場，共有兩個25米X16米的五人場，皆不符合國際足協國際賽標準，這位港足一代隊長直指康文署做事「俹簁」：「為何不興建正規五人場？……明明有地，若不夠位，就不要起兩個場，合埋做一個標準場吧。有些人從小到大踢慣非標準場地，未來他若要踢標準場，豈不是要由頭適應？」

陳偉豪最終嘆道，之前每次上立法會開會，「（政府）也只是用數字說達標，但其實完全不及格，有些球場根本不能算是球場，完全是浪費資源。」他又指，香港足球永不可能進步，「做決策的人只是想求其交差。」

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