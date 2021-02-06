體育熱話｜美國傢俬商人重槌撐海盜捧超級碗　背後點止落注咁簡單

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-06 21:11

現今世界，致富方法何其多，不想股海浮游，也可以在賭海試試運氣。 美國一年一度的盛事超級碗將在香港時間下周一（8日）早上開打，由坦帕灣海盜大戰堪薩斯酋長，爭奪第55屆超級碗錦標。大賽當前，美國方面當然有開盤，其中一個來自侯斯頓的商人亦「重槌」出擊。

坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）與衛冕冠軍堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將於香港時間周一早上，在坦帕灣主場爭奪第55屆超級碗殊榮。有名將布雷迪（Tom Brady）坐鎮的海盜，第10次亮相超級碗，力爭第7度捧走殊榮，而海盜同樣爭取球隊史上第2度高舉超級碗。

布雷迪第10次入Super Bowl 海盜下周挑戰衛冕酋長

名將布雷迪帶領海盜，衝擊今年超級碗錦標。（資料圖片／Getty Images）

疫情關係，這個美國一年一度的盛事只可容納25000名觀眾入場，是歷年來最少人觀戰的超級碗。有大賽，少不了賭博，就是「賺大錢」的好機會。「小賭怡情，大賭亂性」，來自侯斯頓的傢俬業大亨麥京維爾（Jim McIngvale）並不認同，事關綽號該名「床褥麥克」（Mattress Mack）的商人，在今年的超級碗支持海盜，並以實際行動支持，「重槌」以346萬美元（即約2680萬港元）落注海盜奪冠。

麥京維爾重槌出擊，對海盜的實力充滿信心，「坦帕灣隊中充滿好手，傳奇布雷迪坐鎮，加上晉級過程過關斬將，我對海盜充滿信心，有力今年奪冠而回。」

「床褥麥克」同樣相信往績，NFL過去多年僅出現過8隊成功衛冕，過去16年更沒有球隊衛冕，故此麥京維爾相信海盜奪冠。

麥京維爾（右）不時以重注來宣傳自己的生意。（資料圖片／Getty Images）

麥京維爾「瞓身」落注近350萬美元，竟然並非「最黐線」的下注，早在2019年MLB世界大賽（MLB World Series），曾經一注1100萬美元支持侯斯頓太空人（Houston Astros），可惜當年不敵華盛頓國民（Washington Nationals），名符其實輸到「喊出嚟」。

2019年侯斯頓太空人在世界大賽失利，麥京維爾輸了1100萬美元。（資料圖片／Getty Images）

「床褥麥克」落重注，原來亦是宣傳手法之一。早在2017年，太空人在MLB殺入世界大賽，假若該侯斯頓球隊奪冠，便「賣大包」送家具，當年太空人順利勝出，麥京維爾送出總值約1300萬美元。全靠這種手法，使公司的業績十分亮眼，「床褥麥克」今年重施故技，只要海盜以3分以上的差距獲勝，便再一次回贈顧客。

侯斯頓太空人2017年贏得MLB世界大賽，麥京維爾連帶贏得鉅額。（資料圖片／Getty Images）

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