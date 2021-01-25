【NFL季後賽】布雷迪第10次入Super Bowl　海盜下周挑戰衛冕酋長

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-25 19:20

布雷迪（Tom Brady）周一（25日）帶領坦帕灣海盜，於NFL季後賽國聯冠軍戰擊敗「一哥」綠灣包裝工，43歲的他職業生涯第10次殺入超級碗（Super Bowl），將跟去年冠軍堪薩斯城酋長一決高下。

海盜作客包裝工，因為布雷迪大戰包裝工四分圍艾朗羅渣士（Aaron Rogers），變「世紀最強四分衛之戰」。兩人亦交足功課，羅渣士交出346碼傳球碼數，並有3次傳球達陣及一次傳球被攔截，布雷迪亦同樣交出3次傳球達陣，錄得280碼，但就有3次傳球被對手截到。

布雷迪生涯第10次殺入超級碗。（美聯社）

今戰勝負關鍵在第4節還剩2分鐘時，以23：31落後的包裝工於海盜8碼點的第3檔進攻，羅渣士未能完成傳球達陣，但總教練拿夫亞（Matt LaFleur）決定第4檔射門換取3分較穩陣的做法，希望可以防守可以逼使海盜交出控球權。

羅渣士未能領包裝工打入超級碗。（美聯社）

不過，比賽最後1分41秒，包裝工防守球員干預接球者犯規，自動讓海盜得到First down，海盜的葛雲（Chris Godwin）於最後43秒再度取得第一檔，成功守住了5分優勢，海盜以31：26擊敗包裝工，自2002年奪得超級碗後再次打入美式足球的頂級大戰，將會對同日擊敗水牛城比爾的酋長。

包裝工關鍵時刻不夠進取成為最大敗因。（美聯社）

43歲的布雷迪今季由效力多年的愛國者轉投海盜，因為疫情未能跟新教練團好好準備新球季，最終仍以11勝5負的成績打入季後賽。布雷迪職業生涯首次以作客球隊參加外卡戰，仍領軍先後擊敗華盛頓隊、新奧爾良聖人及包裝工，可見狀態依然大勇。

馬漢斯如日方中，將會成為布雷迪爭取第7度捧起超級碗的最大難關。 （美聯社）

布雷迪於2月初舉行的超級碗，激鬥去年奪得超級碗的馬漢斯（Patrick Mahomes），後者現時如日方中，儼如當代最強四分衛，場上變化層出不窮，布雷迪要奪得第7枚冠軍指環，必須使出渾身解數。