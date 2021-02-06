【英超】阿仙奴初段防線送大禮　維拉屈堅斯一箭定江山奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-06 22:47

英超第23輪周六頭場，阿士東維拉主場迎戰阿仙奴，兵工廠開賽早段即「送大禮」，後防一次誤傳造就主隊先開紀錄，奧尼屈堅斯開賽僅75秒建功，阿仙奴及後亦有不少攻勢，但一一被倒戈的馬天尼斯撲出，下半場換入奧巴美揚及奧迪加特亦無補於事，最終維拉力保勝局，1球力克阿仙奴。

早前推出「牛年拜大年」賀年短片的兵工廠，今仗作客對阿士東維拉，上仗大衛雷斯及門將尼奴雙雙被逐，兵工廠今仗改由馬菲賴恩把關，中路則由加比爾馬加希斯及洛賀丁扼守，隊長奧巴美揚繼續先列後備。

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「阿仙奴拜大年」：

+ 2 + 2 + 2

尼奴停賽，馬菲賴恩首度為阿仙奴把關。（路透社）

阿仙奴左閘薛迪索拉斯，開賽早段後場犯錯，回傳失誤，貝蘭特查奧爾高速搶去皮球，再傳中予奧尼屈堅斯撞射，省中洛賀丁稍稍改變方向，首度為阿仙奴把關的馬菲賴恩，僅75秒便失守，阿士東維拉極速領先1：0。

阿士東維拉開賽把握阿仙奴防線失誤，由奧尼屈堅斯撞射先開紀錄。（路透社）

阿士東維拉在領先後刻意縮後，阿仙奴取得更多控球率，可惜未有太多追平的機會，上半場最具威脅一腳莫過於格列沙加的罰球攻門，倒戈的馬天尼斯飛到盡撲出。一來一回，維拉即再有擴大紀錄機會，巴克利傳給查奧爾突破，禁區內無人看管，馬菲賴恩隨即上前封位，並撲出查奧爾的挑射，維拉保持一球領先進入更衣室。

倒戈的馬天尼斯表現同樣神勇。（路透社）

阿士東維拉換邊後再攻一段，巴克利先後禁區內左右開弓，惜同樣無功而還。阿仙奴下半場未見起色，主帥阿迪達隨即換人，隊長奧巴美揚入替拿卡錫迪，其後皇馬借將奧迪加特同樣換入，希望盡早收復失地。

戰至末段，「挪威神童」奧迪加特亦有一次攻門機會，惜勁射高出，阿仙奴最終未能平反敗局，一球飲恨不敵阿士東維拉，吞下今季第10場敗仗，以31分續居第10位；全取3分的維拉，則以35分暫列第8位。

奧迪加特下半場後備入替，惜未能為球隊平反敗局。（路透社）

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：