【英超熱話】阿仙奴擺脫「厄」運　向中國球迷送最「牛」祝福

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-05 17:57

送鼠迎牛，下周五（12日）將踏入農曆新年，阿仙奴2019年的賀年片已成經典，兵工廠相隔一年後，再向中國球迷「拜大年」，阿仙奴將帥大騷「半鹹淡」普通話，新兵湯馬士柏迪﹑泰亞尼及尼基迪亞更互笠高帽，其中柏迪的普通話更為搶鏡。

中國市場日益壯大，不少英超球會同樣北望神州，當中必定要提阿仙奴，兵工廠為了強打中國市場，2019年初推出的豬年賀年片《阿森納拜大年》，成為經典，更意外地成為「死亡筆記」，連同艾馬利在內的11人，只剩下門將尼奴一人現時留隊。

阿仙奴去年賀年成經典 今遭封殺仍向華人球迷送祝福

藍斯與奧斯爾等多名阿仙奴球員，一同穿上中國服飾，向中國球迷拜年，如今二人已先後離隊。（影片截圖）

豬年拜大年有份演出11人：

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說起《阿森納拜大年》，當中不少金句例如「歪了嗎？」﹑「成家了嗎？」﹑「紅包拿來」及「吃雞，大吉大利」，至今依然令球迷留下深刻印象。豬年賀年片中有不少鏡頭的奧斯爾，去年因為談及有關新疆維爾吾人遭受打壓的言論，鼠年賀年片的規模縮小，奧斯爾亦未有再度出現在中國有關的影片中。

重溫《阿森納拜大年》豬年版：

Arsenal Football Club ladies and gentlemen. 😂😂 pic.twitter.com/iGhg5ENRPH — Football Tweet (@Football__Tweet) February 1, 2019

奧斯爾與阿仙奴早前終於「分手」，與兵工廠解約並以自由身加盟費倫巴治。奧斯爾在中國的譯名為「厄齊爾」，阿仙奴與被中國視為「麻煩友」的「厄齊爾」一刀兩斷後，可以放心全力攻打中國市場。送鼠迎牛，在主帥阿迪達帶領下，《阿森納拜大年》載譽歸來，透過阿仙奴官方微博上載賀年影片。

阿仙奴主帥阿迪達帶領眾將向中國球迷拜個早年。（影片截圖）

疫情關係，有別早年的賀年影片，阿仙奴將帥未能真身一同拍片，只能以短片模式拼湊出現在片段中。「牛年拜大年」中，先有比利連打頭陣，化身「阿仙奴電視台」主播，以普通話讀出「阿仙奴電視台」6隻字，泰亞尼﹑湯馬士柏迪及尼基迪亞3人以專家身份現身，揀選出隊中最「牛」之一，即是最強的隊友，3人當然是互笠高帽，互相揀選，並再三提及「牛」字。

當中最搶鏡的莫過於湯馬士柏迪，該名新兵傾力演出，「牛！他就是牛！」，帶有莫名的喜感，及後3人一同說出「槍迷最牛」，盛讚「槍迷」是最佳的球迷。主帥阿迪達壓軸登場，說出多個與牛年有關的祝賀語，並以「牛年一定牛」作結。

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阿仙奴「牛年拜大年」片段：

《阿森納拜大年》重出江湖，一眾中國球迷當然「Like爆」，其中不少網民盛讚柏迪的普通話，「還是非洲兄弟中文最好」及「柏泰（柏迪）的中文有內味了」。除了阿仙奴將帥外，不少網民將重點放在片末的兩名阿仙奴女足成員，網民笑言希望兩名女將有更多鏡頭。

片末的兩名女將，吸引不少網民的注意。（影片截圖）

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