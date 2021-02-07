【英超】南野拓實成修咸頓唯一亮點　三個特點獲哈辛赫圖大讚

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-07 12:06

利物浦中場南野拓實（Takumi Minamino）發展不如預期，在冬季轉會窗最後一刻被外借到修咸頓，令許多「利迷」心情複雜——既感可惜，又希望他有更多上陣機會。 這位日本中場昨晚（6日）首次為「聖人」上陣即正選，雖未能助這支哀兵在9人應戰的紐卡素身上搶分，但個人大踢爭氣波，射入一記美妙入球，激起不少利物浦球迷的疑惑。

修咸頓上輪聯賽以0：9大敗予曼聯，今仗在正選陣容作出4個調動，包括將在冬季轉會窗借用的南野拓實放入正選陣容，紐卡素亦有阿仙奴借將祖爾韋洛克（Joe Willock）首次擔正。

祖爾韋洛克（左二）外借加盟紐卡素後，即有進帳。（Getty Images）

面對修咸頓脆弱的防線，率先跑出的是祖爾韋洛克，16分鐘就為「喜鵲」打開紀錄，米基爾阿米朗26分鐘射成2：0。

以為「聖人」要再遭大敗之際，南野拓實卻挺身而出，接應賴恩貝特蘭一次傳送在禁區左側突破，雖然攞波一刻甩腳，但這位日本國腳展現無比決心追回皮球，窄角度抽入網底追近至1：2，充滿信心的模樣與在紅軍的他判若兩人。

南野拓實攻入個人在修咸頓的處子球：

南野創日本球員紀錄

值得注意的是，南野拓實在利物浦上陣531分鐘，才獲得1個英超入球，加盟修咸頓後僅上陣30分鐘就建功；這個入球，也令他成為首位為兩支不同英超球隊入球的日本球員。

南野的入球也令比賽掀起波瀾——紐卡素雖有米基爾阿米朗完半場前再入一球，但換邊後修咸頓亦有禾特普斯再追近成2：3。更緊湊的是，「喜鵲」先在49分鐘有軒迪克兩黃一紅被逐，79分鐘再有法比安舒哈在用盡換人名額後因傷退下火線，但修咸頓多踢兩人之下，一直無法再取得入球，終以2：3敗陣。

哈辛赫圖認為南野拓實能如禾確特般即時起作用。（Getty Images）

修咸頓在聯賽已吞下5連敗，主帥哈辛赫圖自然難言滿意，但他賽前談起新兵南野拓實則有讚冇彈，更道出他3個特點：「對我來說，他是個很特別的球員，比起身體質素，他的出色之處在於其踢球風格。他思考迅速、做的決定很恰當、也很了解我們的壓逼性踢法。我也期望他交出大量跑動，而這對他來說不成問題。」

哈辛赫圖同時解釋，為何能在轉會窗「死線」前借得南野：「南野在僅有的上陣時間中都有好表現、也有入球，高普說，他沒有機會給予南野足夠的上陣時間。」

利物浦球迷的疑惑：為何借走南野拓實卻留下「他」？

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紐卡素3：2修咸頓比賽精華——南野拓實的修咸頓處子球：

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：