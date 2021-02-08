【澳網】疫情下冷清開賽　細威大坂直美輕鬆過關　王薔遭逆轉出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-08 17:24

即使開賽前傳出墨爾本隔離酒店有員工確診的消息，澳洲網球公開賽今日（8日）如常開打，有別於過往座無虛席的觀眾席，如今在限制入場人數下開賽，球場難免有點冷清，而席上不少觀眾更沒有戴上口罩。 賽事方面，女單的大坂直美﹑莎蓮娜威廉絲及男單的添姆等好手亦順利過關，而中國「一姐」王薔則在領先一盤下，不敵艾蘭妮首圈止步。

2021年首項大滿貫——澳洲網球公開賽在疫情陰霾下開鑼，當地的維多利亞州政府早前制訂防疫措施，加上早前抗疫有成果下，今年澳網亦容許入場，首8天賽事每日最多3萬球迷。有球迷總好過閉門作賽，縱然如此，球場的氣氛當然不及早年。

開賽前4日球員入住酒店一員工中招 賽會：下周鐵定開波

政府准全程開門39萬人次可入場 封城令奏效疫情受控

澳網疫情下開賽，氣氛大不如前。（Getty Images）

為了減低賽事散播病毒的風險，澳網賽會訂立6條規例，當中包括使用電子門票及電子貨幣交易﹑保持社交距離﹑減少各個球場的球迷容納人數及加強清潔等。球場周圍貼滿海報，提醒球迷們要保持社交距離及勤洗手等，看台上部分座位打上交叉，呼籲球迷「坐開啲」。

+ 5 + 5 + 5

從直播畫面中，看台上不少球迷亦未有戴上口罩，難道做齊以上的防疫措施便可「唔戴罩」？根據維多利亞州衛生部門的指引，當市民在戶外時又不能保持1.5米社交距離的話，才必須戴上口罩。一旦球場的上蓋關上的話，球場變成室內，球迷將必須戴上口罩。

澳網不少球場亦在室外，部分球迷觀戰時亦選擇「鬆一鬆」，但相隔數個座位又未有隔行的情況，病毒擴散的可能依然存在。

「隔開啲，安全啲」，即使如此，在未有隔行的情況下，能否保持社交距離也是個問題。（Getty Images）

威廉絲姊妹齊齊晉級 王薔「一輪遊」

澳網揭幕日，男﹑女子單打不少好手登場，同在主場館Rod Laver出戰的大坂直美及莎蓮娜威廉絲同樣輕鬆過關。打頭陣的大坂直美，首圈迎戰柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova），結果直落兩盤6：1及6：2晉級。細威緊接出戰，同樣未遇壓力，僅花56分鐘淘汰德國的施格蒙（Laura Siegemund）。

細威不足1小時輕取對手晉級次圈。（Getty Images）

男單方面，3號種子添姆面對哈薩克的古古舒堅（Mikhail Kukushkin），最終以7：6﹑6：2及6：3勝出過關。6號種子的阿歷山大薩維列夫迎戰美國的基朗（Marcos Giron），薩維列夫縱然晉級，過程並不輕鬆，先輸一盤下連取3盤，力戰2小時42分鐘才擊敗對手過關。

添姆直落三盤淘汰哈薩克球手。（Getty Images）

中國「一姐」﹑30號種子王薔於首圈與意大利的艾蘭妮爭出線，王薔以局數6：2先取首盤，及後艾蘭妮憑出色的防守「守出個未來」，王薔的失誤數字隨之增多，最後兩盤合共錄得44次非受壓失誤，最終被艾蘭妮連取兩盤6：4反敗為勝，王薔首圈黯然止步，而曾奪大滿貫錦標的姬爾芭（Angelique Kerber）同在首圈出局。

中國「一姐」領先一盤下被逆轉。（Getty Images）

澳網首日焦點賽果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

【參賽球手早前抵達澳洲情況】（按圖放大）