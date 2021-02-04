【澳網】開賽前4日球員入住酒店一員工中招　賽會：下周鐵定開波

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-04 16:45

新冠疫情下的澳洲網球公開賽，即將於下周一（8日）開鑼，愈來愈接近開賽，好像危機亦愈來愈接近——繼早前的包機先後有感染個案後，墨爾本其中一間隔離酒店一名員工感染新冠肺炎。 當地政府立即將入住該酒店的近600名球手及工作人員隔離，今日舉行的熱身賽事亦即時叫停。

今年首個網球大滿貫澳洲網球公開賽，下周起在墨爾本開波，亦是澳洲自新冠疫情以來首度舉辦大賽。

為防止一眾球手入境澳洲散播病毒，球手抵達當地後需要接受14日隔離，病毒測試過關才可以「出關」練習。

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男單一哥祖高要求改善待遇，被當地政府斷言拒絕。（Getty Images）

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澳網不像疫情下的各項體壇大賽，今年賽事亦可看到球迷的身影。觀眾可親身在看台上為球員打氣，全因當地防疫措施有成效，澳洲政府去年夏天果斷執行長達數月的封城令，自去年9月起感染數字持續控制在雙位數，維多利亞洲政府衡量過後，決定開放看台，讓最多39萬名球迷入場觀戰。

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澳網今年繼續有觀眾，每日最多3萬人入場。（Getty Images）

根據維多利亞洲衛生部門的數據，截至今日（4日）當地中午12點，近24小時發現一宗本地個案，亦是28日來首宗本地感染。

該名感染者曾經在墨爾本君悅酒店（Grand Hyatt Hotel）內工作，而這間酒店是澳網大會安排的隔離酒店之一，感染者最後一次上班是在上月29日，並在周三（3日）驗出病毒呈陽性反應。

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墨爾本君悅酒店一名員工確診染上新冠肺炎。（Getty Images）

本地感染再現，維多利亞州政府不敢怠慢，隨即作出反應，將入住的近600人視為「密切接觸者」，當中包括球員及工作人員，並立即進行隔離，直至病毒測試呈陰性才可離開。澳網開賽前一系列的熱身賽事因而受波及，今日（4日）的賽事叫停，以免潛在的病毒散播。

不少球手入住的墨爾本君悅酒店，當有員工驗出染疫後，隨即需要再接受病毒測試。（Getty Images）

在澳網開賽前4日爆出壞消息，無疑為賽事添上暗湧，州長安德魯斯（Daniel Andrews）直言不用過份擔心，州政府有信心應對疫情，現階段只出現一宗個案，對周一開賽的澳網暫時未有影響。

儘管發現感染個案，澳網賽會總監Craig Tiley堅稱賽事不會受影響，將在下星期一如期進行，而原定今日舉行的抽籤將延至周五（5日）進行。

維多利亞州州長直言一宗個案無須過份擔心，暫時不會影響澳網進行。（資料圖片／Getty Images）

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