【西甲】蘇亞雷斯挺身而出梅開二度　領馬體會賽和切爾達

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-09 09:01

猶記得蘇亞雷斯當日離開巴塞隆拿時，以淚洗面，「嚴重似情侶講分手」。事過境遷，34歲的蘇亞雷斯在馬德里重過新生，成為馬德里體育會前線不可或缺的一員，今仗主場對切爾達再度梅開二度，領球隊以2：2賽和切爾達，保持榜首的優勢，以場上表現回應巴塞當日的決定。

與美斯在巴塞隆拿合作無間的蘇亞雷斯，一起走到了抉擇的路口，「是敵與是友，各自也沒有自由」，最終二人命途各異，「阿蘇」加盟馬德里體育會，如今位置變了各有隊友。

蘇亞雷斯再談告別巴塞關鍵時刻 被逼離隊以淚洗面

蘇亞雷斯效力馬體會首仗，後備入替即梅開二度。（資料圖片／Getty Images）

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】

當日蘇亞雷斯被巴塞主帥朗奴高文告知，他並不在計劃中，希望以年青前鋒取代他的位置。阿蘇改披馬體會球衣後，首戰後備入替已交出兩球及一個助攻，這名34歲的烏拉圭神鋒今仗再度發威。

馬德里體育會主場對切爾達，客軍箭頭辛迪文拿（Santi Mina）以一記插水式頭槌建功，13分鐘先開紀錄，正選披甲的蘇亞雷斯，完半場前接應馬高斯洛蘭迪傳中，門前撞射破網，追成1：1平手。

蘇亞雷斯今仗獨取兩球，協助馬體會賽和切爾達。（路透社）

馬體會換邊後初段，照辦煮碗，今次改由左路的雷蘭洛迪傳中，同樣由蘇亞雷斯近門鏟射再下一城，馬體會50分鐘反超前，惟主隊未能保住勝果至完場。切爾達完場前以其人之道還治其人之身，費拉拿（Facundo Ferreyra）同樣以近門鏟射建功，結果兩軍以2：2握手言和。

縱然馬體會的8連勝強勢告一段落，如今依然8分之差領先緊隨的巴塞隆拿及皇家馬德里，並踢少一場，有望拉開至雙位數的優勢，榜首位置依然穩固。

切爾達完場前攻入追平一球，蘇亞雷斯顯得十分無奈。（路透社）

蘇亞雷斯加盟馬體會後，在場上以實際表現告訴世人，他的入球能力猶在，今季聯賽17次披甲，如今已攻入16個入球，近4場更攻入7球，阿蘇證明自己依然是頂級射手。C朗首個球季代表皇馬上陣的頭17場，攻入15球，如今蘇亞雷斯打破C朗當年的紀錄，成為西甲21世紀最快攻入16個入球的球員。

蘇亞雷斯不經不覺已為馬體會攻入16球，更打破C朗當年的紀錄。（Getty Images）

蘇亞雷斯加盟半季，已是馬體會前線重要的一員，他今季多次挺身而出，馬體會早前打出一段8連勝，阿蘇功不可沒，就如早前對基達菲攻入全場唯一入球﹑對艾拉維斯以一傳一射奠勝﹑對伊巴獨取兩球等，加上今仗的梅開二度，關鍵時刻起極大的作用，巴塞看見蘇亞雷斯如此多產，不知如今有何感覺呢？

蘇亞雷斯近期多次挺身而出：