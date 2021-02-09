高爾夫球｜陳芷澄留美備戰新賽季　放棄過年是職業球手必要的犧牲

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-09 13:43

年廿八，27歲的香港職業高爾夫球手陳芷澄（Tiffany）卻仍身在美國拉斯維加斯，準備2月22日展開的美國女子職業巡迴賽（LPGA），放棄留港過年，全為彌補去年受疫情影響的狀態和成績。 今日（9日）Tiffany以盈豐青少年運動員基金會首批受惠運動員和國際體育大使的身份，出席網上視像分享會，透露自己備戰近況。

新一季LPGA賽事農曆年後就開始，Tiffany現已身在拉斯維加斯，透過視像會議與傳媒見面。Tiffany今年沒有回港過年，全因去年回港後的經歷，令她痛定思痛。

去年3月，新冠肺炎開始在全球蔓延，陳芷澄眼見比賽取消、美國疫情嚴峻，決定回港，「回家當然開心可以見家人和朋友，但『Lockdown』沒有Gym和訓練，整整3至4個月沒有練習。」然而比賽7月重啟後，Tiffany自評表現是「發夢都沒有想過的差」。

Tiffany現身在拉斯維加斯備戰新一季的LPGA。（Zoom截圖）

曾憂心無法重拾水準 3個月特訓追趕進度

去年首度躋身世界前100位的Tiffany，在這次疫情中學懂管理時間，也更清楚如何選擇才對自己生涯最有利，「去年7月，比賽結束後，我就決定留在美國。」往後的3個月，她全力「追時間」，投入地獄式訓練、趕回之前錯失的進度，汗水沒白費，她自覺最近狀態不錯，「之前有擔心過：是不是回不到以前的成績？」

在港3個月都沒有訓練，讓Tiffany一度擔心自己能否再回到以往的狀態。（資料圖片）

事實上，Tiffany已近9年沒有在港過農曆新年，2020年之時，連聖誕和新年都不能回港跟家人見面，取捨之下，終找回了讓自己滿意的狀態，「不是所有事都與生俱來，很多選手在疫情後都可以打得好，花時間就可以有成績。」但Tiffany最大的目標，還是「生死未卜」的奧運，她坦言早前曾流傳奧運將取消，一度為此失望，又坦言若傳言成真，她可以再等4年：「奧運很重要，但所有比賽對我來說都一樣認真和重要，沒有奧運就專心在LPGA。」

要追時間，最大的代價就是捨去見家人團眾的時間。（資料圖片）

盈豐青少年運動員基金會推出獎學金計劃，資助香港年青運動員，Tiffany也分享成為受惠者的經歷。（Zoom截圖）

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