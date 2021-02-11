【英足總盃】熱刺大手交易不敵愛華頓出局　巴利從大軍名單失蹤

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-11 09:36

熱刺「大師兄」加里夫巴利的童話式回歸，似乎效果並不如預期。熱刺在英格蘭足總盃第5圈作客硬撼愛華頓一仗，加里夫巴利的名字沒有出現在大軍名單中。 熱刺今仗與愛華頓上演入球騷，在一度落後1：3的劣勢下，追成4：4平手，可惜戰至加時階段再度失守，最終熱刺以4：5飲恨出局。

以借將身份再披熱刺球衣的加里夫巴利，當初以為離開皇馬看台，有望在成名地得到重生，可惜故事走勢不似他的預期。巴利回歸熱刺後，上陣機會不算太多，後備登場居多。早前熱刺在英超一球不敵車路士，摩連奴在落後時即使手頭上仍有一個換人名額，巴利依然「無份」，只好坐足全場，從此可見二人的關係有點問題。

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加里夫巴利回歸熱刺，可惜上陣機會依然不多。（路透社）

熱刺在足總盃第5圈作客愛華頓，在大軍名單中卻看不見加里夫巴利的名字。摩連奴透露「大師兄」的缺陣並非因為傷患，而是訓練時的問題，「加里夫今仗不在陣中不是因為受傷，而是他在訓練時不太滿意自己的表現，所以我決定不將他放進名單內，讓他先解決自身問題。」有趣的是，巴利早前在個人Instagram發文，自稱滿意練習時的表現，實情就只有他們二人才知曉。

加里夫巴利不在陣中，摩連奴今仗先收起傷癒不久的哈利卡尼，以孫興慜一人在前線掛帥，配合貝雲積﹑拉美拿及盧卡斯莫拉攻堅。熱刺開賽有個好開始，中堅達雲臣山齊士接應孫興慜開出的角球，力壓一眾愛華頓球員跳頂頭槌破網，僅3分鐘先拔頭籌。

熱刺中堅達雲臣山齊士開賽早段以頭槌為球隊先開紀錄。（路透社）

愛華頓在上半場中後段還以顏色，熱刺中場賀積查治後場一次失誤，「拖肥糖」隨即反擊，李察利臣傳給前線拍檔卡維特利雲，球不着地抽射破網，36分鐘追成平手。愛華頓這對前鋒拍檔及後隨即再炮製入球，今次交換角色，李察利雲禁區頂起腳地波破網，「拖肥糖」兩分鐘連入兩球反超前。

李察利臣表現突出，熱刺在防守上十分吃力。（路透社）

熱刺完半場前再輸12碼，賀積查治踢跌卡維特利雲，球證直指12碼點，施古臣操刀一射中鵠，愛華頓在短短7分鐘內狂轟3球，43分鐘領先至3：1。故事未完，熱刺上半場補時階段回敬一球，孫興慜與拉美拿一次精彩配合，拉美拿射成2：3較接近的紀錄。

熱刺換邊後的一次角球攻勢，孫興慜的角球引起禁區內的混戰，達雲臣山齊士門前一篤建功，57分鐘梅開二度，熱刺扳成平手。熱刺防線今仗面對李察利臣相當吃力，該名巴西前鋒成功突破越位陷阱，68分鐘射成4：3，「拖肥糖」再取領先。

愛華頓隊長施古臣今仗在前場穿針引線十分奏效，全場交出3個助攻及1個入球，領軍擊敗熱刺晉級。（Getty Images）

摩連奴早在下半場早段換入哈利卡尼增強攻力，這名射手不負所託，末段接應好拍檔孫興慜的傳中，伏兵遠柱衝頂破網，兩軍需要進入加時分勝負。愛華頓隊長施古臣法定時間已交出兩球助攻，他在加時再有妙傳，通透地傳給入楔的班納特，近門勁射破網，加時7分鐘攻入奠定勝局一球，最終愛華頓以5：4力克熱刺，躋身足總盃最後8強。

熱刺飲恨，摩連奴上前安慰孫興慜。（路透社）

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