【農曆新年】利物浦皇馬齊搵主角賀新禧　細數球壇的牛年寶寶

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-12 17:27

農曆牛年大年初一，阿仙奴領先大市，早在上星期已推出賀年影片，向廣大的中國球迷拜個早年。除了兵工廠，不少歐洲勁旅為了中國市場，紛紛推出賀年影片，其中利物浦及皇馬找來兩個「Fit晒」牛年的主角。

中國市場日益狀大，不少歐洲大球會把握機會，向中國球迷們問好，正如「拜年先鋒」阿仙奴，新一年的《阿森納拜大年》早前推出，湯馬士柏迪﹑泰亞尼及主帥阿迪達亦大騷普通話。

阿仙奴擺脫「厄」運 向中國球迷送最「牛」祝福

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牛年的英文為Year of Ox，利物浦中場張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）的別名正是「Ox」，紅軍當然找來這名「牛仔」與拿達利菲臘斯及韋拿杜姆向球迷們拜年，同時與一眾東南亞的球迷以視像形式交流，球迷們先向3名紅軍球員講解過新年的文化，「牛」寓意忠心﹑誠實及勤勞，張伯倫聽到「兜個圈」讚自己時，當然「笑笑口」。

張伯倫更透過鏡頭隔空派利是，並說出不同的祝頌語，例如心想事成﹑萬事如意及恭喜發財等，有趣的是，張伯倫說出吉利說話時，加上他「半鹹淡」的口音，難以分出他是說廣東話或普通話。

張伯倫的名字有Ox，即是牛的意思，故此利物浦找來他拍賀年短片。（資料圖片／Getty Images）

利物浦的主角是「牛仔」張伯倫，皇馬方面同樣找來「牛哥」賀歲。皇馬的賀年影片主角是今年踏入36歲的老將莫迪歷，今年正是他的本命年，隊友華斯基斯特意準備禮物，獻上一個禮盒，入面有一件紅色的皇馬球衣外，亦有一張印上「牛年快樂」的卡片，華斯基斯更以普通話說出「牛年大吉」。

對比阿仙奴的賀歲片，皇馬兩子相對之下較沒有誠意，事關莫迪歷與華斯基斯全程也以西班牙文對話，全片只得華斯基斯的一句「牛年大吉」。

今年36歲的莫迪歷，是皇馬的「牛年寶寶」之一。（資料圖片／Getty Images）

踏入牛年，足球壇當然有不少現役並活躍的「牛仔」，1985年及1997年出生的球員一籮籮。早前滿36歲的當代球王C朗拿度，卻不是「牛哥」，因為1985年的農曆大年初一是2月20日，而C朗生日在2月5日，仍然是鼠年出生。

C朗拿度2月5日出生，當年的大年初一在2月20日，所以他依然是鼠年。（資料圖片／Getty Images）

除了莫迪歷外，朗尼﹑普多斯基及香港一代球星陳肇麒等亦是牛年出生。12年後的1997年，正是現今球員當打的歲數，包括拉舒福特﹑雲迪碧克及譚美阿巴謙等。除了球員是「牛仔」，不少領隊亦是「牛佬」，當中包括曼聯的蘇斯克查及車路士的杜慈。

1997年出生「牛仔」：

+ 5 + 5 + 5

1985年出生「牛哥」：

+ 3 + 3 + 3

1973年出生「牛佬」：

+ 5 + 5 + 5

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