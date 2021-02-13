【賽車熱話】日本精神與馬昆斯一起　請足一年病假今季強勢回歸

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-13 20:18

效力MotoGP本田車隊的六屆世界冠軍馬昆斯，去季揭幕戰炒車，全季報銷養傷。馬昆斯在這支日本效力第8個年頭，深受日本職場文化感染，他的一個舉動感動車隊。

MotoGP六屆世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez），去季在揭幕戰西班牙赫雷斯站失控炒車，觸傷右臂，傷勢比預期嚴重，去年一共接受3次手術，最後一次於去年12月完成。

近日終於傳來好消息。本田車隊指馬昆斯康復進度良好，傷患終見好轉，仍然希望在3月底趕及復出，出戰揭幕戰卡塔爾站。

去年馬昆斯炒車報道：

馬昆斯術後通過體測 上周炒到飛起 今周準備鬥車

馬昆斯揭幕戰出師不利 法國神童奪頂級別首冠

馬昆斯在揭幕戰炒車後，經歷3次手術後，右臂骨折傷勢才開始康復。（馬昆斯Instagram截圖）

馬昆斯錯過一整季賽事，本田車隊去年找來巴度（Stefan Bradl）任替工，夥拍馬昆斯胞弟阿歷斯（Alex Marquez），戰績當然未如往年，小馬昆斯兩站以第二衝線已經是車隊最佳的分站成績。

馬昆斯「兄弟檔」出戰的畫面，今季賽事將不復再，事關阿歷斯轉投衛星隊LCR本田，位置由艾斯派加奴（Pol Espargaro）取而代之。

阿歷斯馬昆斯去年兩度取得亞軍，已是本田全年最佳的戰績。（資料圖片／Getty Images）

馬昆斯去年未能完成任何一場分站賽事，無功不受祿，馬昆斯對全年「請病假」感到不好意思，加上多年來受到日本職場文化熏陶，根據西班牙《阿斯報》消息，馬昆斯提出放棄去年全年的薪金。馬昆斯的好意本田心領，感激但不接受，婉拒了他這個要求。

馬昆斯提出這個要求，全因多年來與本田的良好合作關係，馬昆斯在2013年加入本田後，職業生涯升上另一高峰，於MotoGP頂級別拿下6個世界冠軍，放棄薪金是回報本田多年的「養育之恩」。

馬昆斯在本田拿下6個世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

本田不接受馬昆斯的好意，同樣出自報答對方多年的貢獻，本田沒有了馬昆斯的日子並不易過，去年全季零分站冠軍，證明本田的RC213V戰車，只有馬昆斯一人才可駕馭，所以雙方互相扶持下，才有今時今日的成就。馬昆斯與本田的合約在2024年屆滿，希望馬昆斯在復出後，延續多年來在本田的輝煌戰績。

馬昆斯與本田的關係密不可分，雙方亦十分為對方著想。（資料圖片／Getty Images）

2020年MotoGP 3個級別的世界冠軍：

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