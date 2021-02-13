【澳網】麥維迪夫苦戰五盤大動肝火　教練一個巧妙舉動平息怒氣

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-13 23:46

控制情緒，是一個出色球手必備的要素；情緒失控，很容易少不忍則亂大謀。面對球手大發脾氣，作為教練又如何自處？ 澳洲網球公開賽第三圈，今日（13日）改為閉門作賽，4號種子麥維迪夫苦戰5盤險勝晉級，該名俄羅斯球手戰至中段大發雷霆，他的教練巧妙應對隨即奏效。

維多利亞州政府早前宣布實施一連五日的「封城令」，原本可以容納球迷的澳網，亦要改以閉門作賽。

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俄羅斯的4號種子麥維迪夫（Daniil Medvedev）第三圈鬥卡恩奴域（Filip Krajinović），頭兩盤皆以6：3連下兩城，卡恩奴域第三盤回勇，回敬一盤6：4。麥維迪夫在第四盤一度因傷患要求軍醫入場治療，並再輸一盤3：6。

因為封城令的關係，澳網今日起一連5日閉門作賽。（Getty Images）

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進入決勝盤，麥維迪夫表現脫胎換骨，壟斷戰況，勢如破竹地連破卡恩奴域3個發球局，結果向對手「派蛋」，力戰3小時6分鐘後以盤數3：2擊退卡恩奴域，第四圈將遇上美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）。

麥維迪夫今仗表現起伏，其情緒亦然，在賽事中多次以法文﹑俄文及英文激動大叫，又投訴球場上方的「蜘蛛攝影機」（Spider Camara）阻礙他的發球視線，更一度怒罵「澳網垃圾！」（This Australian Open sucks）。

麥維迪夫今仗的情緒起伏大，一度對住教練破口大罵。（Getty Images）

麥維迪夫第四盤受臀部傷患影響，更見火爆，加上形勢未如理想，一度向着自己教練的方向破口大罵。面對發脾氣球員如何是好？麥維迪夫的教練施亞華（Gilles Cervara）「冇佢咁好氣」收拾細軟拂袖而去。

教練不在場，發揮更加好，麥維迪夫隨即收火，並交出一盤完美的局數6：0取得關鍵一盤出線。

麥維迪夫受臀部傷患影響，一度需要軍醫入場治理。（Getty Images）

教練離場是否不負責任？麥維迪夫並不認同，賽後表示這是教練處理他情緒的做法：「教練離場，是因為他深信我可以贏得賽事，而他離場同時希望我冷靜一點。有時或許我不認同教練的決定，但我認同他的做法。這不是一個特別嚴重的問題，我們賽後會再討論一下。」

麥維迪夫力戰超過3小時，才擊敗卡恩奴域晉級。（Getty Images）

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