澳網｜日本球后大坂直美善心畫面成最美花絮　昆蟲亂入是吉兆？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-13 19:15

日本網球女將大坂直美場上場外均受人喜愛，她在周五（12日）的澳網32強中做出一個善心舉動一一救蝴蝶，獲得球迷和網民盛讚，更有傳媒稱是澳網最美花絮。

日美混血好手大坂直美在澳網女單32強以直落兩盤（6：3、6：2）淘汰突尼西亞選手嘉柏（Ons Jabeur），不過此役最搶眼的可能是突然「亂入」的蝴蝶。

蝴蝶飛到大坂直美臉上不願離去，成為澳網今屆最美畫面之一，連澳網官方Twitter都寫道：「連蝴蝶都喜歡你」。（GettyImages）

大坂直美在比賽中途輕放蝴蝶在手上帶到場邊，不忍其亂飛受球所傷。（GettyImages）

幸運蝴蝶降臨 晉身16強

事緣她在一次發球時，發現一隻蝴蝶停在自己左小腿上，該日本球后示意暫停比賽，小心翼翼讓蝴蝶停在手指上，然後走到場邊把蝴蝶放在桌上。雖然蝴蝶一度不願離去並飛到大坂直美的臉上，但最終還是飛離比賽場地。大坂直美最終在比賽中以直落兩盤取勝，賽後有網民指這是她的幸運蝴蝶。

蝴蝶飛走後，觀眾為大坂的舉動鼓掌喝采，在場上兇猛戰鬥的她展現了貼心溫柔一面，更有網民大讚她就如真人版迪士尼公主般善良。

2019年飛蛾干擾 昆蟲成大坂封后吉兆

澳網比賽中有昆蟲干擾並非新鮮事，飛蛾、蒼蠅甚至蟋蟀都出現過。大坂直美在2019年澳網64強時也曾遇上飛蛾，球僮撿球時想抓住蟲子更成為該仗焦點，最終大坂在該屆登峰成為世界球后，因此有人認為今次蝴蝶停留在她身上是封后吉兆。

現時世界排名第3的大坂直美，明日將在16強迎戰西班牙名將梅古露莎（Garbine Muguruza）。根據往績，大坂在大滿貫賽事5次闖進16強，3次皆封后，今屆更有蝴蝶「加持」，成為奪冠的幸運徵兆。

2019年澳網球僮「捉蟲」成焦點：

大坂直美率真善良盡得人心：

【球迷比賽中途須離開 相當無癮】（按圖放大）

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