東京奧組委「花生」停不了　主席接捧大熱曾強吻滑冰王子犯眾怒

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-14 13:33

森喜朗涉性別歧視失言後宣布辭去東京奥運組織委員會主席職務，點名接任人、前日本足協主席川淵三郎拒絕接棒，現任日本奧運大臣橋本聖子出任主席呼聲甚高。 惟在舉辦東京奧運一波三折與奧組委醜態百出後，這名曾有強吻運動員黑歷史的候選人，似乎只會持續掀起話題。

據日媒指奧組委考慮到男女平等因素，橋本聖子大有機會獲委任為新奧組委主席。然而運動員出身的橋本聖子也曾醜聞纏身，她在2014年被爆強吻花式溜冰選手高橋大輔，當時震驚體壇。

身為奧運大臣的橋本聖子（前排右4）經常與運動員出席活動。（Getty Images）

競速滑冰運動員出身 冬奧銅牌退役後從政

被譽為「精通體育行政」的女政治家橋本聖子，是知名競速滑冰、場地單車運動員出身，並在1992年冬季奧運會奪得競速滑冰銅牌。

現年56歲的她在1995年加入政壇，成功當選自由民主黨參議院議員，並自2019年起擔任東京奧運會和殘奧會大臣。

橋本聖子是知名競速滑冰、場地單車運動員出身，並在1992年冬奧會奪得競速滑冰銅牌。（Getty Images）

強吻「滑冰王子」留下黑歴史

森喜朗因涉及性別歧視言論下台，盛傳將接任東京奧組委主席的她亦曾捲入涉嫌性騷擾風波。2014年時任俄羅斯索契冬季奧運會日本代表團團長的橋本聖子，被爆出在閉幕慶功宴上強吻當時28歲的日本「滑冰王子」高橋大輔。

據日媒指出，橋本在慶功宴上借酒與在場的日本選手擁抱，感謝他們在比賽中全力拼搏，惟當她走到花式滑冰名將高橋大輔身旁時，突然強行環抱對方並猴禽親嘴。

有指橋本聖子在慶功宴上突然強吻高橋大輔，涉利用職權性騷擾，當時引起日本社會各界譁然。（網上圖片）

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「索吻照」流出後外界一片譁然，這個3子之母有利用職權性騷擾之嫌，據當時日媒《週刊文春》雜誌報道，高橋初時不情願地作出掙扎，但其後無奈屈服，兩人在眾目睽睽下親吻了數分鐘，橋本被指吻了又吻，日本網民怒轟其行為已構成性侵害。

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據悉橋本聖子當年被揭醜聞後有意辭職，最後卻留任至今，現在更大有機會成為東京奧組委主席。

兼任日本滑聯會長的橋本被揭發後，矢口否認性騷擾該選手，辯稱擁吻在外國運動員之間很普遍，絕無他意，「如果這招致其他人誤解，我感到遺憾，以後會更小心行事。」有指她當時想過引咎辭職，但最終留任。

雖然橋本接棒上任新主席呼聲甚高，但據相關人士透露，身兼東京奧組委主席和奧運大臣兩職在架構上被視為問題，因此橋本若擔任下一任主席的話，很有機會需辭去奧運大臣一職。此外，奧組委亦認為有必要以更高透明度方式選出新主席，或設立選出繼任者的選拔委員會。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：