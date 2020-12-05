【東京奧運】延辦追加186億驚人經費　森喜朗：多與少是主觀定義

東京奧運延至明年夏天舉行，一系列防疫措施令預算不斷增加，東京奧運組織委員會周五（4日）展開會談後表示，奧運將追加至少24億美元（約186億港元）經費。

日媒《產經新聞》報道，森喜朗、小池百合子、橋本聖子周五在東京會談，協商東京奧運暨殘奧會的追加經費，最後同意增加至少24億美元，當中與奧運延期相關的額外營運支出為15億美元，防疫支出為9億美元。追加經費或會更高，有需要時將再釋出2.5億美元「應急」資金。

對於過百億的驚人數字，奧組委會長森喜朗表示：「經費的多與少，是主觀看法。」他強調因防疫與延期所增加的費用，將由日本中央政府、東京都、組織委員會協議分擔，希望大眾理解此決定。

日本疫情不穩定，但日本政府仍勢在必行。（Getty Images）

日首相菅義偉：決意舉行

自新冠肺炎爆發後，組委會與日本官員為了營造熱烈的氣氛，堅稱就算無法控制這場未有緩和跡象的疫情，仍將照計劃舉行奧運會。

日本首相菅義偉在周五的聯合國大會上，透過影片傳達：「我很有決心日本將如期於明年夏天舉辦奧運，作為人類打敗病毒的象徵。」開支節節攀升，已引發日本市民排山倒海的輿論批評，在民意調查顯示多數人認為應該再延辦或取消奧運。

不少日本人反對疫情下主辦奧運會。（路透社）

此外，作為因應東奧延期無法如期前往觀看的補救措施，奧組委在11月10日至30日開放購票民眾辦理退票申請；會方於同日透露，宣布延期前賣出的約445萬張門票中，大約18%的81萬張已辦理退票申請。奧委會表示退票率不到兩成，仍有逾八成觀眾期待進場，他們會持續做好相關準備來滿足大家期待。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：