【英超】球證爭議判決不斷　蘇斯克查：VAR房有人瞓着咗

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-15 14:12

曼聯在大年初三赤口作客西布朗，竟然失分而回，逼和西布朗1：1，進一步被同市宿敵曼城拉開距離。 繼對利物浦一仗有爭議判決後，這個遭遇同樣發生在曼聯身上，球證普臣兩個判決令曼聯的球員及球迷們十分氣憤。

適逢赤口，曼聯作客鬥護級分子西布朗，在開賽僅81秒即失守，西布朗借將前鋒迪亞尼（Mbaye Diagne）頭槌先開紀錄，曼聯靠般奴費南迪斯左腳妙射破網，臨完上半場追成平手，下半場兩軍未有改寫紀錄，最終雙方握手言和，如今已落後榜首的曼城7分，並踢多一場。

曼聯僅81秒失守 般奴建功逼和西布朗 舊將勇救必入球

曼聯隊長馬古尼最後一擊頭槌中柱，無緣成為贏波功臣。（路透社）

馬古尼一撞即跌連環圖：

英超今季的球證執法尺度一直惹人詬病，正如李斯特城對利物浦一仗，占士麥迪臣追平的一球同樣引來爭議。曼聯今仗亦有兩個爭議的判決，西布朗完半場前取得連續3次角球機會，當馬迪爾截去美蘭尼爾斯的傳球後，隨即策動反擊。

球證普臣今仗的判決同樣惹來不少爭議。（路透社）

經歷3次角球後，曼聯球員認為球證普臣將酌量「補上補」，曼聯球員4個打兩個，可惜不似預期，普臣補時補足兩分鐘，並多出9秒再吹場雞，若果球證沒有吹哨的話，這個反擊大有可能製造具威脅的鏡頭。

普臣的決定引來一眾紅魔球員的不滿，從般奴的身體語言亦看得出他的怒火，連迪路夫及迪基亞隨即向普臣投訴。

在曼聯反擊時，球證普臣隨即吹哨子完場，連迪路夫與迪基亞向普臣投訴。（路透社）

Manchester United players at half-time were not happy with the referee blowing the whistle when a counter-attack looked on pic.twitter.com/BmqE5Xviag — Football Daily (@footballdaily) February 14, 2021

這個畫面似曾相識，對上一次英超「雙紅會」，利物浦完半場打反擊時，該仗的球證泰亞尼則提早吹響場雞，扼殺紅軍的反擊機會。

雙紅會球證判決又有爭議 補時不足扼殺利物浦反擊機會

隊長哈利馬古尼在下半場一次入楔時，疑被對方的艾查爾推跌，普臣隨即直指12碼點，可惜及後翻查VAR後，推翻12碼的判決。今場執法的VAR球證摩斯（Jon Moss）指需要翻查是否一個犯規，從重播鏡頭中發現馬古尼原來站在越位位置。

當普臣直指12碼點後，西布朗圍向普臣爭論。（Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查賽後直言球證的執法尺度應該更一致，更笑言VAR的球證們「走漏眼」，「我們也追求一場更公平﹑公正的球賽，從執法角度而言，這個（馬古尼被犯規）明顯是一個犯規。當我重看回播時，我看到哈利正在越位位置，這是VAR的一個誤判，或許VAR房有人『恰着咗』，他們需要一點咖啡。」

普臣翻查VAR後推翻12碼的決定。（路透社）

英超第24輪戰果：