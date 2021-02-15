【英超】利物浦晏菲路橫額撐高普　沙拿向球迷許下承諾

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-15 20:18

英超上屆冠軍利物浦經歷聯賽三連敗，由領隊高普到陣中每個球員均備受批評。球隊表現不似預期，連向來總是樂觀的高普也哭着說衛冕失敗。 外界一面倒狠批惡評，甚至一度誤傳高普成為被炒英超領隊大熱。錦上添花易，雪中送炭難，危難之中有球迷自製橫額支持他度過難關。

來自德國的高普，由2015年10月8日接任為利物浦領隊開始，一步步帶領紅軍重返正軌。球隊在他指揮下表現逐年進步，由2018/19球隊歐聯第六度封王，到2019/20球季英超首度登頂，一切均像夢幻一樣美好。

可是今季利物浦可謂頭頭碰着黑，先有後防大將軍雲迪積克被愛華頓門將比克福特踢傷收咧，之後輪到祖高美斯和祖爾麥迪比兩中堅全季倦勤。沒有正選中路守將之下，惟有變陣由防中法賓奴和隊長軒達臣串演。中堅位置變動牽一髮動全身，紅軍機動力極強的中場線就此瓦解，加上全季傷兵不斷，表現和成績亦如江河日下。

1：3不敵前紅軍主帥羅渣士領軍的李斯特城後，出現令球迷心悒一幕。

2021年伊始，高普已經很難捱。（Getty Images）

【哭泣的高普】（按圖放大）

丁母憂遇上球隊連敗 高普哭了

賽後當記者問高普領隊，利物浦是否衛冕英超失敗，他呆一呆，低下頭嗚咽一聲，抹去眼淚再摸一下鼻子，才挺起胸罩回答：「是的，我不能相信，不過就是那樣。」向來正面樂觀、總是笑面迎人的他，竟然哭了，不少球迷也看得很心痛。

不止球隊連敗，高普私底下亦受到沉重打擊——他81歲的母親伊利沙白上月患上新冠肺炎，延至1月19日離世。他向來熱愛家庭，與父母和家人關係親密，可是因疫情關係，他不能在母親病重時侍奉在側，甚至不能見她最後一面，無法想像他有多麼難過。他說當情況允許的時候，家人會為伊利沙白舉行一個美好的追悼會。

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利迷行動撐高普：

高普傷感賽後訪問：

More from Klopp here: https://t.co/2CphFb53DS — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 13, 2021

由憤怒到接受 球迷來回地獄又折返

即使如此，不少網民依然選擇每天瘋狂痛罵洩忿，有球迷可能看不過眼，又或者純粹想向高普致意，用「手作仔」方式用白布噴上紅字：「Jurgen Klopp YNWA」（高普你永遠不會獨行），簡單自製橫額向高普送暖。

正如心理學家Elisabeth Kübler-Ross設計的「哀傷的五個階段」模型：由否認、憤怒、討價還價、失落到接受，球迷一時間或難以接受利物浦上屆領導群雄的風光，沒有預期之下突然打回原型，否認與憤怒難免。看到高普的眼淚過後，似乎不少球迷已冷靜下來，失落地接受現實，畢竟疫情下的球季諸事不順，只能嘆句時不我與。

利物浦射手沙拿向球迷承諾會奮戰到最後。（Twitter）

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

沙拿：我們會力戰到最後一刻

球隊艱難時刻，早前曾鬧出轉會傳聞風波的射手沙拿，在社交網站發文向球迷許下諾言，「因為不同原因我們陷入低潮期，我們是冠軍球隊，會像冠軍一樣力戰到最後一刻。我們不會讓近期成績來為今個球季寫下定論，這是我對你們每個人的承諾。」

每支球隊都會經歷低潮，利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》第一句已開宗明義說明：「當你穿越暴風雨時，昂首前行，別懼怕黑暗」，低潮時心存希望，繼續前行，這條路並不孤單，一起經歷風雨過後，便會雨過天晴。

不止利物浦球迷，對於所有足球迷（或許曼城除外）也是如此。事實上在疫情之下，香港人和全球人類亦是一樣，心存希望，一起捱下去吧。

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：