【英超】高普否認離隊傳聞　被炒賠率由超級大冷門變大熱

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-16 13:49

英超上屆冠軍利物浦聯賽三連敗之後，坊間流傳大量小道消息，當中包括丁母憂的領隊高普受不住重壓而即將離隊。 今晚領軍歐聯出戰RB萊比錫前夕，高普否認離任傳聞，揚言：「我不需要休息」。

利物浦今季頭頭碰着黑，主力傷兵不斷之下，近期終爆發信心危機。吃下聯賽三連敗之下，歐聯十六強要面對RB萊比錫。賽前高普不止要苦惱如何扭轉乾坤，還要應付坊間傳聞，「我會被炒或自行離隊？」他笑着回應：「我不需要休息。」

「私底下，我們正經歷艱難時期，今次為時相當長，我們100%會像一家人那樣應對。」他揚言，「我們絕對OK，已準備好出戰。」

RB萊比錫對利物浦的歐聯十六強賽事改往中立場作賽，高普已領軍抵達匈牙利布達佩斯。（Getty Images）

【下一個英超領隊被炒賠率】（截至2月15日／按圖放大）

高普：多謝關心，但我不需要

高普在紅軍1：3不敵李斯特城後的訪問中落淚，有球迷在利物浦主場晏菲路外放置寫上「Jurgen Klopp YNWA」（高普，你永遠不會獨行）的橫額支持他。感謝之餘他強調，「那橫額很好，我不需要特別的支持，但那很好。」

高普重申：「我不需要休息，我最不想做的就是提及私事。是的，我們正處於困難時期，但我們會一如以往如一家人般處理。」

即使高普表示無意離隊，博彩公司開出的下任英超領隊被炒賠率，高普的名字一下子由51倍的大冷門，搖身變為4倍的熱門人選，與熱刺領隊摩連奴「叮噹馬頭」。

【英超】利物浦晏菲路橫額撐高普 沙拿向球迷許下承諾

利迷行動撐高普：

拿高士文揚言不會因對手近況奇差而低估利物浦。（Getty Images）

2月17日（周三） 04:00 RB萊比錫 VS 利物浦 （Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

拿高士文：利物浦沒有重大危機

這場歐聯十六強首回合大戰先由RB萊比錫做東，由於疫情關係德國禁止英國交通工具入境，令比賽改在匈牙利布達佩斯的中立場上演。

今仗利物浦繼續哀兵上陣，串演中堅的法賓奴仍在養傷，新兵卡巴克對李斯特城的處子戰與門將艾利臣一次誤會導致失球，另一新兵賓戴維斯因傷未隨隊，高普再次要為中路守將人選頭痛。中場拿比基達已傷癒惟狀態不足，同樣留在英國。

賽事另一焦點是年紀相差廿載的德國名帥大戰。33歲的少帥拿高士文指出，「我看不到利物浦正在經歷重大危機。球季尚有很多場比賽，高普要求很高亦充滿激情，對手知道自己必須付出110%才能擊敗他們。」

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【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

卡巴克的利物浦地標戰：