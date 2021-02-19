【歐霸】曼聯4球大破皇蘇　般奴梅開二度　神童迪亞路初登場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-19 08:37

曼聯在歐霸盃32強抽中鬥西甲的皇家蘇斯達，算得上是今輪賽事的重頭戲之一，紅魔鬼首回合先作客，在意大利都靈的今仗卻由曼聯反客為主，般奴費南迪斯梅開二度，加上拉舒福特及丹尼爾占士各建一功，首回合作客大勝4球，半隻腳已踏入16強。

曼聯在歐霸盃32強的抽籤運不算好，抽中西甲的皇家蘇斯達，因為西班牙禁止英國航班入境的關係，今仗移師至意大利的祖雲達斯主場上演。曼聯主帥蘇斯克查依然派出般奴費南迪斯﹑拉舒福特及哈利馬古尼等主力球員擔任正選；主隊皇蘇亦有不少熟悉名字，當然包括倒戈的贊奴沙，大衛施華﹑蒙利爾及奧耶沙巴爾同樣正選登場。

皇蘇不能在主場出擊，失去主場之利下，變相對曼聯有利，紅魔早段已不乏攻勢，其中拉舒福特在早段已有兩次單刀機會，可惜「福仔」兩次埋門同樣被皇蘇門將列美路撲出。曼聯及後照辦煮碗，以相同的方法撕破主隊的防線，今仗由般奴接應，巧妙地扣過列美路後射入空門，曼聯27分鐘打開缺口。

皇蘇防線不算緊密，令曼聯進攻上有不少空間，而紅魔鬼的反擊同樣奏效，拉舒福特左路一記地波長傳，丹尼爾占士一控讓給身旁的般奴熨射得手，57分鐘再建一功。

「橋唔怕舊」，曼聯再以簡單直接的反擊，今次更只得3人參與攻勢，由門將甸恩軒達臣擲給費特開展攻勢，費特再一記恰到好處的直線，「福仔」接應再殺入禁區，上半場兩度錯失良機的他，今次「無甩拖」，單刀建功，65分鐘射成3：0。

遙遙領先的曼聯未有手軟，戰至完場前，「快馬」丹尼爾占士右路使出殺手鐧，以速度壓過對手殺入禁區，窄角度射成4：0，錦上添花，最終曼聯首回合4球大破皇蘇，出線形勢相當樂觀。

蘇斯克查在大局已定之際，末段換入冬季轉會窗正式加盟的「神童」迪亞路查奧爾（Diallo Amad），該名18歲的科特迪瓦新星，即使上陣僅10分鐘左右，但他已3次成功扭過對手，展示其純熟的腳下功夫。

迪亞路在預備組出戰數仗後，蘇斯克查稱這名新星有望下仗正選登場，並將會在戰畢紐卡素一仗後決定。

曼聯今仗完美執行反擊戰術，為皇蘇產生相當大的威脅，蘇斯克查賽後直言今仗部署正中對手的下懷，「我們今仗值得勝利，當我們在球場有足夠空間的時候，我們是一支非常具威脅的球隊，對手今仗不斷壓前，使我們進攻上有更多空間。」