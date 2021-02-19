【歐霸】熱刺輕鬆取勝　巴利解凍復任正選　摩連奴受訪有玄機

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-19 13:21

熱刺「大師兄」加里夫巴利與領隊摩連奴的關係愈來愈差，早前更公開批評巴利作虛假陳述，難道巴利重返熱刺都要再做「看台球王」？ 歐霸盃32強首回合，熱刺抽得好籤鬥奧地利的禾夫斯貝加，首回合的作客賽事改在匈牙利布達佩斯上演，加里夫巴利正選登場，並在上半場交出一傳一射，結果熱刺順利以4：1報捷。

加里夫巴利離開皇家馬德里，以借將身份重投熱刺的懷抱，可惜世事不似他如期，在熱刺的上陣機會不多，主帥摩連奴亦不算得上是重用，即使球隊有換人名額，「摩佬」亦不願換入巴利。摩連奴早前在對曼城的賽前記者會中，直斥巴利的狀態不如他自己所講的好，二人關係漸見裂痕。

摩連奴批巴利誤導 矛盾浮面預示「看台路人甲」重現？

加里夫巴利坐足全場 摩連奴秒速變方丈KO記者「好問題」

加里夫巴利今仗復任正選，與迪利阿里及孫興慜齊齊攻堅。（路透社）

熱刺近來的籤運不錯，歐霸盃32強與奧地利的禾夫斯貝加（Wolfsberg）交手，首回合的作客賽事改在匈牙利布達佩斯的普斯卡斯球場舉行，哈利卡尼未有隨隊出征，兩名在摩連奴麾下上陣機會不多的迪利阿里及加里夫巴利，今仗齊齊正選上陣，與孫興慜一同攻堅。

加里夫巴利上半場右路傳中，孫興慜及時俯身遷就皮球頂頭槌，頂破對方球員的「大細龍門」，禾夫斯貝加的門將未能及時反應，熱刺13分鐘先開紀錄。上球造就隊友，巴利今球「自己搞掂」，接應杜赫迪的直線，並以一記後腳擺脫對方，再在窄角球勁射破網，28分鐘已交出一傳一射。

孫興慜接應巴利的助攻先開紀錄。（路透社）

盧卡斯莫拉及後左路發難，如入無人之境，以一敵三獨闖對方禁區，以一記近柱射門完成攻勢，熱刺34分鐘已遙遙領先3：0。換邊後，施素高在禁區踢跌對方球員，球證直指12碼，由禾夫斯貝加隊長連度（Michael Liendl）操刀中鵠，55分鐘追成較接近紀錄。熱刺在完場前再由後備入替的卡路士雲尼斯奧斯近門錦上添花，熱刺以4：1輕取禾夫斯貝加，晉級16強高唱入雲。

盧卡斯莫拉以一敵三，獨力炮製熱刺的第3個入球。（路透社）

「大師兄」今仗交出一傳一射，並在65分鐘功成身退，由拉美拿入替。加里夫巴利再度披甲，同樣未能踢足全場，摩連奴賽後稱「計緊數」，表示巴利有望在周末的聯賽中披甲，不再觀戰，「下半場中段把巴利收起，其中一個原因就是保留體力，為周末的聯賽準備，我相信有機會在周末出戰。」

摩連奴如此說起，似乎與巴利的緊張關係稍為緩和，「大師兄」有望擺脫早前再做「看台球王」的宿命。

加里夫巴利下半場中段被換出，原來是摩連奴的盤算之一。（路透社）

加里夫巴利直言希望以今場大勝，為球隊注下一支強心針，「球隊最近表現麻麻，十分高興在今仗也有貢獻，大勝一場對我們的信心有莫大的幫助。」

巴利今仗造就孫興慜建功，這名韓國球星同樣替師兄高興，「很高興巴利在今仗有入球又有助攻，我們的關係很好，我很喜歡和他同場合作。」

孫興慜與師兄巴利關係甚好，直言替對方高興。（路透社）

哈利卡尼今仗未有隨隊，摩連奴賽後直言是避免卡尼再度受傷，預料周日出戰鬥韋斯咸的一仗將如常披甲，「他（卡尼）最清楚自己的身體狀況，他知道今仗出戰或許有點風險，我尊重他的決定，故此今仗讓他休息，我相信周日的聯賽上陣不成問題。」

歐霸32強首回合焦點戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第25輪直播賽程（按圖放大）：