【菁英盃】前西甲兵地標戰 　「神鋒」安永佳梅開二度助傑志晉級

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-20 21:19

香港頂級足球賽事今日（20日）重開，上演菁英盃分組賽最後一輪，結果傑志在「超級外援」巴爾拿首度亮相下，輕取天水圍飛馬3：1晉級。樣貌可人的前鋒安永佳更兩度頂贏飛馬「高佬」防線，表現備受球迷讚賞。

隨着高級組銀牌及足總盃取消，菁英盃成為季內僅餘盃賽，今場「生死戰」任何一方獲勝即可晉級，而傑志守和亦能出線。

香港足球回歸，球場做足防疫措施：

超援大對決 巴爾拿指揮中場

兩隊今場都派出「超級外援」，「藍鳥」有新加盟的巴塞青訓產品巴爾拿處子登場，此子在西甲有過百場上陣經驗，並曾經跟巴塞球星美斯鬧出風波。而飛馬開季雖曾稱菁英盃屬「熱身性質」，仍派出曾征戰巴甲多年的翼鋒達施華攻堅。

出任中場的巴爾拿較快入局，開賽8分鐘，這位「超援」在中場先推過對手，再在夾擊下殺出重圍，將皮球分至左路的陳晉一，擾亂一輪後傑志由丹尼傳中，安永佳衝前頂入，助傑志領先1：0。

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傑志超級外援巴爾拿今仗地標戰，在中場負責大局。（袁志浩攝）

港超其他符合超級外援資格的球員：

+ 9 + 9 + 9

飛馬巴甲兵世界波還擊

傑志有巴爾拿控制中場節奏，攻勢明顯凌厲得多。這位前西甲兵不時提點隊友之餘，也作出至少兩次關鍵攔截；至上半場中段他更展示腳法，一次左路落底成功「插花」避開守衛傳中製造威脅。飛馬的達施華直至完半場前「還擊」，左路突破後招大位起右腳燙射內彎球，直飛遠柱破網，令現場球迷起哄。

安永佳「頂」力驚人險戴帽

飛馬憑這球世界波追近至1：1，但換邊後早段又再落後，58分鐘，基爾頓右路高速落底斬中，安永佳再力壓陸平中及劉學銘頂入再領前。這位靚仔前鋒數分鐘後更差點靠「插水式」頭槌上演帽子戲法，惟埋門僅僅高出。

結果傑志尾段有中堅艾里奧再下一城，飛馬亦有古安奴領紅被逐，「藍鳥」以3：1取勝，跟理文聯手晉級。不過若理文明天全取3分，便可取得首名出線資格。

安永佳今仗憑頭槌梅開二度。（袁志浩攝）

愉園兩球輕取南區

至於另一場已經篤定出線的愉園，憑外援盧斯安奴接應角球頂入，加上一次漂亮組織由朱偉鈞「埋齋」，在349名觀眾見證下以2：0輕取冠忠南區。「快活谷」能否首名出線四強，將視乎明日東方龍獅鬥晉峰的賽果。