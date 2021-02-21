【英超】利物浦今季第18對中堅組合　只有一對曾7次拍檔已是最多

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-21 21:30

利物浦0：2不敵愛華頓一仗，在串演中堅的隊長軒達臣傷出後，由尼達利菲臘斯入替，夥拍新兵卡巴克，已是今季第18對中堅組合。 細數這18對組合，赫然發現雲迪積克和祖高美斯一對正選拍檔，反而是表現最差勁一對。

紅軍是曼聯名宿堅尼口中「差勁的冠軍」（bad champions），利物浦25輪聯賽後只得40分，跟上季同期已累積73分相比，足足減少33分之多，成為英格蘭聯賽史上同一階段分數跌幅最大的衛冕之師。

可是在中堅位置不斷變更之下，那實在是無可奈何。防守陣容穩定是聯賽冠軍球隊必要一環，紅軍今季傷患不斷之下，中堅人選不停轉換，就算不計4對「盃賽限定」組合，單是英超也已有14對之多，十分誇張。各對組合表現如何？

利物浦隊長軒達臣傷出，菲臘斯入替夥拍卡巴克，成為紅軍今季第18對中堅組合。（Getty Images）

【利物浦今季18對中堅組合與數據】（按圖放大）

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只有一對英超合作超過3場

利物浦今季英超中堅人腳變動極大，到底有多大？14對中堅組合之中，只有一對曾在今季英超聯賽合作超過3場，其餘大部分都是「兩場起，三場止」，也有部分只得一場貨仔。（詳見上列組圖）

惟一例外的組合，就是祖爾麥迪比夥拍法賓奴。二人先在第9周領軍3：0勝李斯特城，繼而第11周4：0大勝狼隊，第12周1：1賽和富咸失望過後，第14周7：0大炒水晶宮，當時一切尚很美好。可惜開心的時光過得特別快，第15周被西布朗逼和1：1後，這對組合第19周迎來意想不到的敗仗——0：1不敵般尼，晏菲路聯賽主場68場不敗告一段落。

祖迪比和法賓奴合作6場聯賽3勝2和1負，算不上很出色，可是連同歐聯分組賽1：0勝阿積士，7場比賽合共只失2球（對西布朗一仗麥迪比傷出時紅軍領先1：0，故失球不計算在內），是表現最穩定的一對。

入場看着球隊又輸一仗，養傷中的雲迪積克一臉不是味兒。（Getty Images）

【軒達臣踢中堅8場英超賽果】（按圖放大）

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軒達臣踢中堅成致命傷

高普領軍之下的高速逼搶踢法，中場機動性十分重要，法賓奴串演中堅夥拍麥迪比，11至12月尚能在英超保持不敗，後來連法賓奴也受傷，隊長佐敦軒達臣亦「下海」，中場失去他的掩護之下千瘡百孔，球隊表現和戰績亦開始崩潰，連向來穩健的門將艾利臣，也與新加盟的卡巴克默契不足而接連犯錯。

軒達臣8度在英超為紅軍出任中堅，竟吃下5場敗仗之多，只得2勝1和劣績，難怪不少球迷希望在卡巴克和賓戴維斯兩員新兵加盟後，盡快將軒達臣放回中場位置。可是這個願望，如今在他受傷不輕之下，短期內難望實現。

有趣的是，雲迪積克夥拍祖高美斯這對上季正選，只踢3場已是失球最多的組合，英超首戰主場對列斯聯險勝4：3，之後3：1戰勝阿仙奴再次失球，最洩氣的是2：7慘敗阿士東維拉腳下，僅3場比賽，已合共失去11球，數字冠絕所有組合。

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【利物浦的中堅選項】（按圖放大）