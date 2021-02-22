英超｜曼聯青訓新產品　剛滿17歲即迎地標戰　蘇斯克查：繼續努力

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-22 17:30

英超周日（21日）深夜壓軸一仗，戰至末段曼聯以3：1領先紐卡素，大局已定，紅魔鬼領隊蘇斯克查決定換入年僅17歲的「生牯仔」，身穿74號球衣的梳泰亞後備入替，成為曼聯史上第2年輕在英超上陣的球員。 師兄之一的拉舒福特指梳泰亞比他當年起步更早，希望今仗是他在紅魔鬼生涯的一個開端。

曼聯青訓學院人才輩出，不少「畢業生」隨後亦在紅魔鬼有不俗的發展，而當年的「曼聯七小福」必然是佼佼者，近年的普巴﹑麥湯米尼﹑格連活特及拉舒福特等，如今也成為曼聯的主力之一，證明曼聯青訓至可信賴。

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曼聯今季仍效力的青訓「畢業生」：

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曼聯今仗的後備名單中，除了兩名讓「曼迷」寄予厚望的新星，由阿特蘭大加盟的「神童」迪亞路查奧爾（Amad Diallo）及格連活特外，還有一名身穿74號球衣的小將——梳泰亞（Shola Shoretire）。

梳泰亞今仗首度列入大軍名單。（路透社）

這名本月初才年滿17歲的英格蘭小將，在今周對紐卡素的聯賽首度被列入一隊的大軍名單，更在今仗89分鐘入替師兄拉舒福特，首度代表曼聯一隊在英超上陣，即使僅僅上陣數分鐘，但對梳泰亞有非常大的意義。梳泰亞以17歲19日之齡，成為曼聯史上第2年輕的球員在英超亮相。

梳泰亞完場前上陣建樹不多，全場交出3次成功傳送便完成英超處子戰。梳泰亞在今季的預備組聯賽中嶄露頭角，擔任前場多個位置，勝任左﹑右翼及正前鋒，在預備組已交出6個入球及4個助攻，今季的亮眼表現，使他贏得蘇斯克查的信任，取得職業生涯首次一隊上陣紀錄。

梳泰亞在最後階段入替，英超地標戰僅踢數分鐘。（路透社）

「只要努力，便有機會」，蘇斯克查賽後指梳泰亞繼續努力的話，日後「大把世界」，「他（梳泰亞）的訓練態度十分好，只要他保持現今的態度，他日後將有不少為曼聯上陣的機會。」

曼聯教練亦摸摸梳泰亞的頭，鼓勵該名剛滿17歲的小將。（路透社）

同樣出身自曼聯青訓的拉舒福特，今仗由小師弟取代其位置，甚有意思，畢竟「福仔」也是個過來人，他直言一隊的地標戰對所有小將同樣重要，「梳泰亞的一隊地標戰年紀比我還要輕，入場的一刻是何其重要，希望今仗只是一個地點，未來有更多機會看到他在一隊的表現。」

拉舒福特盛讚小師弟甚具天份及質素，只要他繼續與一隊訓練，提升默契的話，相信很快便可以融入球隊。「前人種樹，後人乘涼」，這是曼聯青訓的其中一個宗旨，「福仔」希望由他做起，繼續傳承這個傳統，「曼聯青訓一直強調是傳承，這是我一直十分感激的一點，這是一個循環，我希望我可以繼續這傳統，讓後輩見到然後再傳承下去。」

梳泰亞首度上陣的一刻，入替同樣來自紅魔青訓的拉舒福特。（路透社）

當年曼聯三冠王功臣亦有不少是自家青訓：（按圖放大）

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