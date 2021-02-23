意甲︱36歲C朗再施展驚人騰空力　祖雲達斯輕取魚腩追趕米蘭雙雄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-23 09:36

C朗拿度接近違反物理的騰空能力，曾經創造不少金球，就如2019年底對森多利亞的頭槌，C朗彷彿在半空停留一樣。相隔一年多，C朗再展示他的騰空力，憑頭槌梅開二度，助祖雲達斯以3：0輕取克羅托內。

意甲班霸祖雲達斯今季的衛冕路難行，季初頻頻失準之下，被米蘭雙雄高踞頭兩位。斑馬兵團要爭奪意甲十連霸，如今必須急起直追。

意甲周一（22日）深夜獨腳戲，祖雲達斯主場面對榜末的克羅托內，由C朗拿度領軍，配合費達歷高基艾沙及艾朗藍斯攻堅。數糊的任務當然落在C朗身上，他卻在上半場中段「老貓燒鬚」，小基艾沙右路傳出致命地波傳中，越過對方守衛及門將，落在遠柱C朗的腳下，只要射中目標便建功，看似簡單，C朗竟然在離門2至3碼撞射出界。

C朗老貓燒鬚，門前面對空門射出界。（路透社）

C朗經驗老到，錯失良機只是「碎料」，用腳射不入則轉用頭槌，阿歷士辛度左路傳中，C朗入楔一頂遠柱入網，38分鐘先開紀錄。

祖雲達斯未有給對手喘息的空間，完半場前繼續狂攻，藍斯左路傳中，C朗頭槌接應，再度施展他的驚人騰空力，助跑儲力正額一頂破網，上半場補時階段再下一城，已是今季聯賽第7次梅開二度，至今累積18個入球。

C朗牌「飛將軍」再現江湖，展示其驚人的騰空力攻入今仗第2球。（路透社）

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祖雲達斯在下半場中段由麥堅尼近門勁射破網，錦上添花，結果以3：0輕取克羅托內，全取3分後以45分暫列第3位，落後踢多一場的AC米蘭4分。

麥堅尼下半場錦上添花，助祖雲達斯3球擊敗克羅托內。（路透社）

C朗今仗再度展示在空中稍作停留後再以頭槌破網功架，騰空力驚人，不要忘記他已是一名36歲老將，依然能夠保持如此強大身體質素，令人佩服。

說到C朗近年的經典頭槌入球，必定是2019年底對森多利亞的一球，力壓對手起跳，離地71厘米﹑騰空近1.5秒，在最高點2.56米頭槌破網。

C朗拿度再當「飛將軍」 驚人頭槌助祖雲達斯奠勝升榜首

離地71厘米﹑騰空近1.5秒，C朗拿度再度展示其驚人的彈跳力，為祖雲達斯頂入奠勝一球。（路透社）

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