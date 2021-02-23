【01體論】專業之中容得下幾多人情？　港超禁賽風波帶來的兩難

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-23 20:38

本地足球聯賽上周末重開，即發生禁賽風波。 香港足總周一晚（22日）宣布，愉園及天水圍飛馬因未能如期繳付「綜合保險保障協議」（包括僱員補償及醫療保險），繳清費用前需禁賽。 飛馬今日（23日）即繳清費用，有機會「逃過一劫」；惟陷入財困的愉園仍在待足總判決，董事潘文迪希望足總可酌情處理。 愉園球員們很大可能失去難得的4強賽機會，固然令人婉惜。惟既是職業足球，制度與人情之間，又應如何衡量？

自足總公布判罰後，天水圍飛馬領隊文彼得稱與足總會計部間有所誤會，周二早上（23日）已處理欠款，足總亦已向保險公司核實，稱會「按章則處理」。飛馬要出戰周日對流浪的賽事未絕望，球會方面也表示將如常參賽，似乎對於逃過一劫頗有信心。

疫情下財困 愉園飛馬拖欠費用遭足總禁賽 傳欠薪多時

盛傳欠薪多時的愉園，今日傍晚，潘文迪發言稱已與保險公司商討：「保險公司與我們有個協議，OK的，我們承諾一定時間內會解決保險問題，他們OK後也會通知足總情況，最後要視乎足總判決。」

愉園董事潘文迪表示已與保險公司協商，希望足總酌情處理。（資料圖片）

他坦承足總近月一直就保險費有聯絡愉園，惟球會經營有困難，「因為環境問題，有些事未能解決，我們的層面而言，盡力去解決問題；足總要停我們賽，也沒有錯。」他稱，在球會立場，希望足總用酌情權讓球會可恢復比賽，參加菁英盃4強和聯賽，「希望爭取足總暫緩處分，等上訴有結果再執行，如果立即執行處罰而令我們無法比賽，上訴亦無意義。」

處分非一朝一夕 球會曾收書面警告

足總紀律委員會罕有地作如此嚴重的處分，自然不是一朝一夕。港超聯賽事章則及協議訂明，參賽球會需在球季首場賽事（包括盃賽）前14天，將保險文件副本提交予足總，事關職球員的勞工及醫療保險，在情在理、甚至在法律上，作為資方的球會並沒有拖欠費用的餘地。

愉園和飛馬今季首場賽事分別是去年10月24日及25日的菁英盃分組賽，意味本來的「死線」是10月中。潘文迪稱曾收足總提醒，據悉，由「死線」到昨日判決為止中間4個多月，兩間球會曾不止一次收到來自足總和保險公司的口頭和書面提醒、以至警告，紀律委員會才走到最後一步。



足總昨日公布的罰則本身按制度而定，做法妥當，無論最後結果如何，也可給予外界一個明確訊息：拖欠如此重要的保險費，絕不會毫無後果。

愉園上周六才出線菁英盃四強，原定今周三爭入決賽。（袁志浩攝）

不少愉園球員表示，自己是從媒體報道才得知球隊遭禁賽，這支老牌球隊陣中多是20出頭的年輕球員，他們在艱難處境下，仍努力取得菁英盃的4強資格，本來周三（24日）就要與理文爭奪決賽資格，一切突然化為泡影。前鋒黎培基在社交網站寫道：「點解一間球會會搞到咁，咁辛苦入到四強，個個都準備星期三比賽，之後要睇報道先知原來俾（畀）人取消咗資格」，令人心酸。

若愉園撐不住 港超1年內失4支球隊

比賽是後話，眼前危急的是，愉園若一直繳不出款項、一直無法比賽，似乎跟散班分別不大，球壇如何承受繼元朗、大埔和富力R&F後，1年內有第4支球隊退出？而且，判罰未必戳到真正做錯事的人痛處，搞波本身難帶來收益，投資者止蝕離場，最終受苦的還是職球員本身，這也是多年來本地足球的惡性循環，局面至今無人能破。憂心隨之而來的毀滅性打擊，令標準流浪高層李輝立和梁守志、甚至球迷，都希望足總「講人情」、「網開一面」，這完全可以理解。

重溫愉園及飛馬今季比賽圖輯：

+ 8 + 8 + 8

情況變得兩難——寄望足總繼續「講人情」讓愉園免於禁賽，至少完成今季賽事，但「快活谷」欠薪傳聞由上季縈繞至今，又會突然有充裕資金，健康地運作嗎？疫情持續的話，可能性似乎不高。

問題核心是，專業與人情之間如何權衡？足總作為管治機構，究竟一套專業的制度之中，應容得下幾多人情？

專業需要制度 適度酌情必需有底線

香港足球常被批評業餘，其中一個原因就是有制度不依，升降班制度就是其一，面對參賽隊數不足的現實，制度變得聊勝於無。然而，按制度行事是作為專業機構的基本要求，既是職業足球，總不能規則有利時就談專業，不利時就講人情。荷甲球隊阿積士因行政失誤，令破轉會費紀錄的收購賀拿無法出戰歐霸盃，也不可跟歐洲足協講「人情」；近的有中超的山東泰山也因逾期付款，被褫奪亞冠盃參賽資格，同樣無情可講。

愉園身陷困境，場內球員全力作賽、場外職員也為球會打造好形象，讓球迷留下正面印象。（資料圖片）

球會、球員、球迷都希望足總網開一面，免於眼前災難，可以理解。人情可以講，但不是必然，讓愉園在未交保費下如常作賽、不健康地運作下去，未必是好事，甚至會否因今次過份酌情，導致未來有更多人無視制度？畢竟球會雖是私人營運，但足總使用公帑運作，公眾也期望看到一個專業的足球總會，畢竟「選擇性執法」是一大忌諱。

愉園今季在困境中仍表現出色，相信球壇無人想見到他們落難，更會期待他們繼續有機會交出好表現。今次禁賽風波，足總最終會如何處理，尚待未來三天各個內部會議商討，人情與專業之間會如何取捨，愉園能否獲足總酌情處理，仍是未知數。目前愉園似乎開始積極處理保費問題，但因財困無法即時「找數」，足總也許可以提供「有限度的人情」，但底線應建基於愉園能否在短期內、或是與保險公司的協議期內繳清費用。畢竟今次的禁賽事件，關乎的不止是兩間球會、幾場比賽，而是香港足球的專業與原則。