【港超聯】疫情下財困　愉園飛馬拖欠費用遭足總禁賽　傳欠薪多時

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-22 23:20

香港超級聯賽球會愉園及天水圍飛馬早前皆有傳出欠薪，兩隊今日（22日）因欠交足總保險費用，被罰禁賽。

足總今日晚上（22日）發出新聞稿，指港超球會愉園及天水圍飛馬，因「未能如期繳付有關『綜合保險保障協議』費用」，經紀律委員會裁定違反賽事章則，判罰兩隊在「找數」之前，將不能參與港超聯賽及盃賽。據了解，該費用金額約為數十萬港元。

愉園上周六才出線菁英盃四強，原定今周三爭入決賽。（袁志浩攝）

足總同時強調，為維持公平性，即使球會繳清相關費用，7天內依然不可參賽。而如果球會未能參與已編排的賽事，將視作「棄賽」，會判對手全取3分，賽果為對手贏3：0。

根據足總賽程，愉園周三（24日）將出戰菁英盃四強對理文，是該隊重返頂級聯賽後，首度有望衝擊盃賽冠軍；而飛馬則會在本周日在聯賽對流浪。惟按足總判決，兩隊縱使明日即時「找數」，兩場比賽亦將只能判輸0：3。消息指，理文將獲足總確認直入菁英盃決賽。

不過，愉園及飛馬仍可在周四中午12時前提出上訴，惟判決仍會繼續執行，直至上訴委員會作出裁決為止。

重溫愉園及飛馬今季比賽圖輯：

+ 8 + 8 + 8

飛馬領隊文彼得接受查詢時透露，因近期疫情嚴重加上比賽停擺多時，跟足總出現誤會，「不清楚甚麼時間重開港超，又正值新年假期間，令會計跟足總有點時間上的誤會。」

至於愉園就表示「暫無回應」，而球員似乎仍未清楚事件的來龍去脈，黎培基在社交網站寫道：「有冇人可以話我知發生咩事？點解一間球會會搞到咁，咁辛苦入到四強，個個都準備星期三比賽，之後要睇報道先知原來俾（畀）人取消咗資格。而家冇人知道我哋下一場比賽會係幾時。」