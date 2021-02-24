財政預算案｜三億改建五人及十一人足球場　涉康文署約兩成半場地

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-24 13:30

2021-22年度《財政預算案》今日（24日）揭盅，財政司司長陳茂波提出改善康體設施，包括加建或改建標準五人及十一人足球場。

跟去年預算案比較，政府今年有關體育的篇幅較多，並特別提及足球項目。陳茂波指，足球運動一直深受市民歡迎，將預留3億1800萬元推行「提升足球場設施五年計劃」，將大幅增加符合國際標準的五人足球場，並研究把現有場地擴建為標準十一人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下約300個場地中、超過70個場地。

前香港足球代表隊隊長陳偉豪今月初就曾在網上批評有五人硬地足球場不合規格，直指政府為「找數」而「俹簁」興建球場。記者當時已發現康文署55個硬地五人場中，僅得8個符合國際標準，而部份場地面積更有逾3倍差異。

陳茂波發表2021/22年度財政預算案。（鄭子峰攝）

全港五人硬地足球場尺寸資料一覽，55個中只得8個符合「國際標準」，達標率不足15%（按圖放大）：

香港足球總會早前推出最新一份五年計劃，五人足球同樣是重點項目，但全港目前可舉辦有關正式賽事的室內體育館有限，只得石硤尾公園體育館、將軍澳體育館及馬鞍山體育館。香港場地硬件落後斴近地區及國家，早前有建議政府為室外五人足球場興建上蓋，但預算案未有提及相關細節。

陳茂波稱，今次計劃是為鼓勵市民、青少年恆常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。而日後相關體育總會及其屬會、地區足球組織、學校及其他團體亦會有更多標準場地舉辦足球訓練及比賽。

香港五人足球代表隊前年曾殺入亞洲足協20歲以下五人足球錦標賽決賽周，跟東道主伊朗力戰憾負3：7，落力的表現贏得主場球迷掌聲。（亞洲足協官方圖片）

另外，他再度提及將於2023年落成的啟德體育園，指其中兩個主要場館可供舉辦國際及本地足球賽事；「體育及康樂設施五年計劃」亦會加建或改建12個足球場，包括元朗大球場。

他又提出讓康文署新建或翻新公園時，因應市民對健身設施的需要，將安裝更多新穎的戶外健身設施，地點包括快將落成的北區一鳴路公園及屯門蝴蝶灣公園等。