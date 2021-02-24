【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊　全裸努力搵真銀

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-24 15:14

葡萄牙足球巨星C朗拿度的另一半佐真娜（Georgina Rodriguez），向來不吝嗇展示美好身材，不過全裸示人印象中還是第一次。 經常為各大名牌拍攝宣傳照的她，今次突破性感上限，以玲瓏浮突的曲線衝擊觀眾視覺。

即使男友貴為人工和賺錢能力最高的球星之一，佐真娜每天為C朗照顧4個孩子之餘，亦努力搵錢。

她的Instagram之中，超過一半都是她為各大品牌拍攝的宣傳照，當中不乏大膽之作，聖誕節前以一襲若隱若現火紅連身喱士內衣火熱迎聖誕，已令人目瞪口呆，尺度去到全裸，相信還是第一次。

佐真娜聖誕節前以一襲若隱若現火紅連身喱士內衣火熱迎聖誕，已令人目瞪口呆，不料好戲在後頭。（Instagram@Georginagio）

【C朗嫂佐真娜限制級宣傳照】（按圖放大）

由Gucci店員到代言人

佐真娜全身上下一絲不掛，僅以名牌手袋遮住重要部位，誘人的魔鬼身段纖毫畢現，她還有帖文中加上羅馬詩人賀拉斯（Horace）的名言「Carpe diem」，這句拉丁文意思為「把握今天」，配合她的噴血照簡直令人想入非非。

昔日她在馬德里名店Gucci當店員期間邂逅C朗，如今已貴為葡萄牙球王的另一半，成為品牌的代言人，甚至有她專屬系列產品，為何依然要如此拼搏賣肉？她受訪時的一席話或露玄機。

【C朗嫂的限量版手袋】（按圖放大）

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她接受《InStyle》雜誌訪問時稱，「我出身寒微，明白每到月底的掙扎。我曾很努力工作，犧牲自己的生活。上天賜給我最美好的事物：一個美麗的家庭。」或許正因昔日曾經捱窮，佐真娜就算身處奢華生活之中，依然不忘搵外快。

C朗拿度已屆36歲仍然保持頂級作戰水平，嚴格控制飲食應記一功，可是他不止對自己要求極高，連家中4個孩子也不准吃垃圾食物。佐真娜透露，她會趁C朗不在家中時放鬆一下，「我們一家人都是吃同樣的食物，因為我們總是一起吃飯，但當他跟球隊會合或在作客賽事，我和孩子們便會放縱自己，例如叫Pizza吃，或是不斷吃爆谷。」

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