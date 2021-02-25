【足球熱話】利物浦再傳不利消息　門將艾利臣父親意外離世

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-25 12:24

利物浦門將艾利臣父親Jose，在家中物業內曬太陽，期間在一處堤壩潛水後失蹤。及後找回他的時候，已失去生命。 這個不幸的消息來得不及時，球隊正值多事之秋，雪上加霜。

英超冠軍利物浦今季諸事不順，傷兵滿營、戰績滑落，近日創下主場四連敗劣績，領隊高普母親感染新冠肺炎離世。

球隊集中精神預備重新出發之際，卻傳來艾利臣父親意外身亡的消息。預料這個巴西門將會返回家鄉奔喪，缺席未來一周的連場大戰。

利物浦門將艾利臣父親Jose，在家中物業內曬太陽，期間在一處堤壩潛水後意外身亡。

利物浦未來一周十分忙碌，先會在香港時間下周一（3月1日）深夜作客錫菲聯，力求在這支護級份子身上重返勝軌，繼而在周五（3月5日）深夜主場硬撼車路士，然後周日（3月7日）晚上主場出戰富咸。

紅軍近仗接連失分之下，已由榜首一路滑落至目前的第六位，基本上已衛冕失敗，只可全力爭取前四，力保歐聯參賽資格。現在正是球隊今季決定性時刻，如艾利臣缺陣，改由實力有一定差距的小將基利靴把關，戰鬥力勢大打折扣。

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艾利臣近日經歷加盟利物浦以來最低潮。（Getty Images）

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門將向來是利物浦的阿基里斯腱，球隊決意提升防線實力，繼2018年1月以7500萬英鎊天價購入中堅雲迪積克，刷新當時的後衛轉會費世界紀錄後，2018年7月再以6680萬英鎊從羅馬購入艾利臣，再創門將轉會費紀錄。

這個巴西國家隊首席門將實力超凡，加盟首季利物浦即第六度捧走歐聯冠軍，上季更奪得球隊最渴望得到的英超聯賽錦標，一搔30年頂級聯賽冠軍之癢。

可是今季球隊在中堅以至防線人手因傷兵滿營不斷換人之下，連被視為最穩健環的艾利臣也失守。他先在主場對曼城一戰兩度間接「送禮」，繼而在5日後作客李斯特城一戰跟新加盟的中堅卡巴克一次誤會，二人撞在一起，讓華迪射空門，最終再次輸波收場。連環失誤不止是他加盟紅軍以來的最低潮，亦正處於信心危機，如今再加上喪父打擊，實在令人憂慮。

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