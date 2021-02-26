【英超熱話】艾利臣或缺席父親喪禮　宿敵愛華頓同發文致哀

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-26 13:45

利物浦鋼門艾利臣父親Jose，早前發現意外身亡，艾利臣當然希望返回巴西送父親最後一程，根據英國傳媒報道指，在防疫政策及懷孕的妻子的關係，最終忍痛留在英國，未能回國奔喪。

利物浦正值多事之秋，傷兵滿營導致戰績不佳，首席門將艾利臣父親Jose獨自到渡假別墅，在附近潛水時失蹤，及後午夜時份在河中發現艾利臣父親的屍體。

利物浦再傳不利消息 門將艾利臣父親意外離世

利物浦門將艾利臣父親Jose，在家中物業內曬太陽，期間在一處堤壩潛水後意外身亡。

艾利臣喪失至親，他所屬的利物浦隨即發文支持他，以球隊格言「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）陪伴艾利臣渡過難關，同市宿敵愛華頓亦有發文致哀。艾利臣收到各方的訊息後，透過社交網站報平安，並感激外界的關心。

艾利臣透過社交網站感激外界對他的關心。（艾利臣Instagram截圖）

即使是同市宿敵，愛華頓同樣希望艾利臣早日節哀。（Twitter截圖）

艾利臣與父親的關係要好，每一天也會聯絡，收到噩耗後當然希望趕回巴西，見父親的最後一面，不過可恨的新冠疫情席捲全球，加上艾利臣身處的英國被世界各國限制入境，加上妻子已懷孕28周，使他回國奔喪一事更添難度。

艾利臣與父母感情要好。（Twitter）

根據英國《每日郵報》引述消息指，原定艾利臣家人希望留待他返回巴西後，才決定父親的喪禮在意外發生的南拉夫拉斯（Lavras do Sul）或家鄉新漢堡（Novo Hamburgo）舉行。據悉，艾利臣最終決定忍痛留在英國，事關返巴西的機票難求，英國政府早前修訂入境政策，所有入境人士皆需要在隔離酒店隔離10日。

根據消息人士指，艾利臣與利物浦請假3星期，加上隔離10日後，難以及時歸隊，所以如今將不能出席父親的喪禮，這件事使他十分心碎。《每日郵報》表示艾利臣父親的遺體如今已送往新漢堡，並在當地時間周五（26日）舉行喪禮。

【利物浦今季18對中堅組合與數據】（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：