【歐霸】韋斯咸大將「現身」賀母會晉級　捷克中場成新費蘭尼

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-26 17:08

李斯特城成為歐霸盃唯一一支未能晉級的英超球隊，在主場兩球不敵布拉格斯拉維亞，客軍眾將完場後圍在球場興奮慶祝，更出現一名「特別嘉賓」，就是效力韋斯咸的蘇錫克。

李斯特城在歐霸盃32強鬥捷克的布拉格斯拉維亞，首回合兩軍互無紀錄，次回合返回李城主場出戰，客軍下半場由保禾特（Lukas Provod）及施馬（Abdallah Sima）各建一功，兩球淘汰李斯特城出局，而羅渣士的「歐霸魔咒」仍然未能擺脫，5次領軍出戰歐霸亦未能突破32強階段。

曼聯交白卷照淘汰皇蘇晉級 李斯特城爆冷主場輸波出局

保禾特攻入先開紀錄一球，助球隊兩球擊敗李斯特城。（Getty Images）

布拉格斯拉維亞繼2018/19球季後，再度突破32強，今次更要擊敗強敵晉級，對該支捷克老牌球會別具意義。完場後，一眾布拉格的球員圍在一起慶祝，突然一名工作人員高舉電話，然後所有球員也欣喜若狂地「彈下彈下」，究竟電話中人是誰有如此有魔力？

電話中人正是韋斯咸的中場大將蘇錫克（Tomas Soucek），眾將看到舊戰友甚感興奮，擁作一團再度慶祝，並高呼蘇錫克的名字。

布拉格斯拉維亞眾將圍住電話，與舊隊友蘇錫克「近距離」慶祝。（Getty Images）

Tomáš Souček could genuinely be the most popular man in football 😂



His former Slavia Prague teammates dropped him a call after shocking Leicester and advancing in the Europa League! #UEL pic.twitter.com/nJntdNMlSF — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 25, 2021

母會與李斯特城在歐霸盃碰頭，即使蘇錫克未能親身入場支持，他也留守在電視前，更披上布拉格斯拉維亞的球衣，為母會打氣，更在社交網站留下認證照。

蘇錫克在家中穿上母會球衣支持。（蘇錫克Instagram截圖）

該名25歲的捷克中場是布拉格斯拉維亞的青訓產品，與布拉格的感情十分深厚，由2005年加入青年軍至上年初，以借將身份加盟「鎚仔幫」，及後在夏天正式轉投韋斯咸，結束15年的布拉格生涯。

身高1.92米的蘇錫克，在莫耶斯麾下恍如「費蘭尼2.0」，不俗的頂上功夫，就像沒有「爆炸頭」的費蘭尼，這名捷克中場今季未有缺席任何1分鐘的聯賽，更交出8個入球，這種表現令不少球迷喜出望外。

蘇錫克在莫耶斯的麾下成為「新費蘭尼」，今季上陣聯賽每一分鐘的賽事。（資料圖片／Getty Images）

歐霸32強次回合戰果：

+ 5 + 5 + 5

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：