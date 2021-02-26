【歐霸】曼聯交白卷照淘汰皇蘇晉級　李斯特城爆冷主場輸波出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-26 10:25

英超「北倫敦雙雄」先後晉身歐霸16強，首回合4球大勝皇家蘇斯達的曼聯，次回合返回主場奧脫福出戰，最終兩軍全場互無紀錄，曼聯順利晉級。 同樣主場出擊的李斯特城，卻在主場兩球不敵布拉格斯拉維亞，意外地32強止步。

首回合遙遙領先4球的曼聯，次回合在奧脫福出戰再鬥西甲的皇家蘇斯達，雖然比數上有明顯的優勢，主帥蘇斯克查今仗亦派出主力般奴費南迪斯正選上陣，並戴上隊長臂章領軍。

首回合戰況：曼聯4球大破皇蘇 般奴梅開二度 神童迪亞路初登場

即使曼聯帶4球優勢進入次回合，主力般奴費南迪斯同樣正選上陣。（路透社）

晉級在望的曼聯，丹尼爾占士上半場禁區內踢跌皇蘇的哥魯沙比，球證直指12碼點，並由隊長奧耶沙巴爾操刀，該名皇蘇隊長以般奴慣用的「小跳步」射法主射，可惜一射斜出。般奴費南迪斯及後接應回傳起腳，惟中楣彈出，未能打開紀錄。

皇蘇隊長奧耶沙巴爾12碼宴客，未能為球隊破蛋。（路透社）

曼聯換邊後曾經將皮球送入網，後備入替的杜安薛比頭槌建功，但連迪路夫爭位時犯規在先，入球無效，最終兩軍全場互無紀錄，結果曼聯兩回合以4球淘汰皇蘇，晉身16強。

曼聯下半場中段曾經攻破皇蘇大門，可惜連迪路夫犯規在先。（路透社）

蘇斯克查今仗繼續給予一眾小將上陣機會，兩名冒起的新星梳泰亞（Shola Shoretire）及迪亞路皆有後備入替，而剛滿17歲不久的梳泰亞，以17歲23日之齡成為史上最年輕在歐洲賽上陣的曼聯球員。

曼聯新星之一的迪亞路今仗取代受傷的丹尼爾占士後備入替。（路透社）

熱刺﹑阿仙奴及曼聯攜手晉級16強，唯獨李斯特城一隊斯人獨憔悴，首回合與布拉格斯拉維亞互無紀錄，今仗返回主場出擊，主帥羅渣士派出尖刀華迪及泰利文斯等主力出戰。

布拉格斯拉維亞下半場連下兩城，結果作客擊敗李斯特城。（Getty Images）

世事未如人意，李城在主場卻吃下悶棍，布拉格斯拉維亞下半場連下兩城，結果李斯特城兩球不敵對手32強出局。李城意外出局，竟然與羅渣士有關，羅渣士過去4次領軍征戰歐霸盃，不約而同地在32強遭淘汰，豈料今季再度歷史重演，第5度32強出局。

羅渣士一共5次領軍出戰歐霸盃，不約而同地在32強止步。（Getty Images）

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