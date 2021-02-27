【東京奧運】緊急狀態解除在即　日政府研放寬檢疫讓選手入境

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-27 17:45

東京奧運距離原定揭幕日子尚有4個多月，惟全世界一直受新冠肺炎疫情影響，如何舉行，以至能否舉行，統統存在變數。 如此鉅製籌備經年，日本盡一切辦法清理障礙。日媒消息指，日本政府一旦解除緊急狀態令，將讓運動員等相關人士大開方便之門，不用隔離。

日本在最近一波疫情中確診數字急反彈，多個縣發出緊急狀態令。隨着疫情稍見紓緩，政府近日研究解除緊急狀態令，《日經新聞》更指下月7日將會解除全國一切緊急狀態令。

東京奧運定厄運？ 日本取消運動員入境申請 官員不排除東奧取消

日本民間對東京奧運應否繼續舉行，看法各異。（Getty Images）

疫情見曙光，來得正合時宜。東奧多個項目測試賽預定4月舉行，運動員差不多要來日準備。日本現時仍基本上禁止外國人入境，除了家庭團聚、參與國際會議或醫療原因等，可獲豁免。政府正研究讓奧運參賽選手、教練及相關工作人員獲豁免，不用接受兩星期檢疫隔離，代表選手可以入境備戰，行動則受限制。這些人士只限在會場與住宿地點行動，且只能乘搭特別安排的巴士等交通工具，並要安裝手機應用程式，追查行蹤及健康狀况。

疫情未散，但東京奧運看來勢在必行。（Getty Images）

日本政府預計奧運舉行期間，來自世界各地的運動員、教練及傳媒，約有7-8萬人訪日。至於是否「開門」舉行，仍未有定案。不過，日本國內的賽事現時已有限度讓觀眾入場，爭取回復正常兼做「壓力測試」。今周日職聯開鑼，仍有緊急狀態令的府縣如東京、大阪，亦讓最多5000名觀眾入場。消息指解除緊急狀態後一個月，觀眾上限可增至1萬人。

東奧組委經歷前會長森喜朗失言，撤換會長之後，繼續籌備。（Getty Images）

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