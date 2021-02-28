中超冠軍江蘇蘇寧停止營運　內媒：在國際足球層面是醜聞

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-28 16:38

衛冕中超的江蘇隊（前名：江蘇蘇寧）近日盛傳賣盤困難，面臨散班。在今日（28日）的2021中超球季參賽申請「死線」，江蘇隊終發出公告，宣布即日「停止營運」。 縱未正式散班，但內地媒體指，江蘇隊母公司蘇寧集團在處理球隊上餘下兩條路。若然解散，「不僅對國內職業足球造成重創，在國際足壇範圍內亦會產生巨大負面影響」。

江蘇足球俱樂部今日透過官方微博發布公告，當中最關鍵的一句是：「即日起，江蘇足球俱樂部停止所屬各球隊的運營，同時在更大範圍內期待社會有識之士和企業與我們洽談後續發展事宜」，似乎未完全放棄賣盤。

江蘇足球俱樂部發出公告，宣布停止營運。（微博）

內地媒體《新浪體育》指出，江蘇這舉動，意味蘇寧集團對於球隊只有兩個選擇：一是被接盤或被托管，二就是解散，但同時指出，上季散班的天津天海，亦曾以同樣手法希望續命，宣布「擬零元轉讓俱樂部全部股權」，但最終仍解散收場。該媒體專欄文章指出，足球隊每年虧蝕數以億計，「哪家企業需要引進一年虧幾億的產業？」

江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班：

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內媒：為亞冠盃製造麻煩 是國際足壇醜聞

江蘇隊在公告最後強調：「衷心祝福中國足球事業發展越來越好！」然而，球隊亦為中超、中國足協以至亞洲足協留下多個難題。

江蘇若不參賽，在中超和亞冠盃的席位需另覓替補，盛傳香港隊後衛梁諾恆效力的浙江隊（前名：浙江綠城）將因而獲益，以上季中甲亞軍資格替補升上中超；亞冠盃早前已有另一球隊山東泰山，因違規而被吊銷參賽牌照，由上海海港補上，若江蘇退賽，參賽資格將再有變，上季中超第6名的重慶隊也會「升級」獲得外圍賽資格。

蘇寧集團擬放棄足球 衛冕江蘇隊拖糧欠債 賣盤困難或散班

《搜狐》指出，儘管亞洲足協對於亞洲賽席位分配有方案應對，但中超球隊接連因違規和解散而影響賽事，「給亞冠聯賽競賽計劃製造麻煩，那麼中國職業足球的國際形象將大打折扣，由此帶來的聯賽公信力降低也在所難免……在中國足球總體水平不高的情況下，類似變故在國際足壇層面不僅僅是笑話，更是醜聞。」

意甲球隊國際米蘭同樣由蘇寧集團持有，球隊早前在農曆新年期間穿起印上中文名的球衣。（Getty Images）

蘇寧續支持國際米蘭 意媒：賣盤是時間問題

蘇寧集團董事長張近東早前向集團發言，強調2021年將資源集中在零售業，其他業務「該關的關、該砍的砍」，江蘇隊成了其中一件犧牲品。不過集團持有的意甲球隊國際米蘭，似乎暫時逃過一劫。

蘇寧集團早前透過國際米蘭官網發出公告，承諾無論有無其他資金支持，都會繼續向國米「給予財政支持」，但同時表示正尋找新的合作伙伴，已進入會談階段。雖然蘇寧似乎想以合作方式，減輕營運國米的財政壓力，但意大利《都靈體育報》指出，蘇寧集團出售國際米難只是時間問題。