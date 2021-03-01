【英超熱話】阿積士舊隊友再無緣場上對壘　雲迪碧克鬧尷尬場面

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 16:13

阿積士昔日一對舊隊友——雲迪碧克及薛耶治齊齊投奔英超，分別加盟曼聯及車路士，英超今輪重頭戲「紅藍大戰」，可惜二人無緣場上交手，完場後亦在場邊交換球衣。 英國傳媒爆料指，雲迪碧克迷失史丹福橋球場，更鬧出尷尬的事情。

英超矚目的「紅藍大戰」，最終今仗兩軍互交白卷，和氣收場。曼聯今仗對「BIG 6」球隊的戰績依然不勝，今季7場對「BIG 6」僅得1個入球，近6仗零失球。

曼聯車路士互交白卷 赫臣奧杜爾疑似手球再惹爭議

曼聯與車路士連續兩循環互無紀錄。（路透社）

曼聯今季聯賽對「BIG 6」戰績：

曼聯與車路士在去年夏天分別從阿積士引入雲迪碧克及薛耶治，二人在新球會的命途不算順遂，雲迪碧克在曼聯長居後備席；薛耶治加盟車路士後不時受傷，加上杜慈上任後，經常試陣，薛耶治未算有許多上陣時間。

英超第26輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

今季首回合的「紅藍大戰」，雲迪碧克與薛耶治同樣被列為後備，薛耶治有機會入替，雲迪碧克則坐足全場。阿積士兩名昔日隊友有望再度交手，薛耶治今仗正選登場，在78分鐘被調離場，而雲迪碧克的結局與上仗一樣，全場在後備席觀戰。

即使二人再度未能在球場上交手，等待完場後二人在場邊交換球衣，互相擁抱一下，感覺就是在為對方打氣，希望有一天可以在英超賽場真真正正對壘。

薛耶治今仗正選上陣，戰至末段退下火線。（路透社）

Former Ajax teammates van de Beek & Ziyech swap shirts at full-time pic.twitter.com/2MEx78gshY — Football Daily (@footballdaily) February 28, 2021

雲迪碧克無得落場外，更「迷失史丹福橋」，英國《每日鏡報》稱該名荷蘭球員在場內找洗手間時，竟然搞錯男﹑女廁的標示，走進了女廁，幸好該洗手間在曼聯的後備席附近，未有發生更尷尬的場面。

雲迪碧克今仗再度以後備身份坐足全場。（Getty Images）

英超第26輪及補賽賽程（按圖放大）：